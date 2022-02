Televoto a Sanremo 2022, numeri e codici per votare i cantanti nella terza serata Durante la terza serata del Festival di Sanremo il pubblico sarà chiamato a votare le 25 canzoni in gara tramite smartphone o telefono fisso. I codici abbinati ai cantanti saranno comunicati nel corso della serata da Amadeus.

A cura di Giulia Turco

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo il pubblico sarà chiamato a votare tramite televoto i cantanti in gara. Giovedì 3 febbraio riascolteremo tutte e 25 le canzoni proposte nel corso delle due serate precedenti e questa volta sarà il pubblico a casa a scegliere il suo preferito, votando tramite smartphone o telefono fisso. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto inviando un SMS allo 475.475.1 con il codice abbinato all'artista. In alternativa è possibile chiamare il 475.475.1 da cellulare o il 894.001 da telefono fisso. Basterà attendere in linea il messaggio telefonico pre registrato e digitare sulla tastiera il codice a due cifre che corrisponde all’artista prescelto. I costi corrispondono a 0,51 euro IVA inclusa per ciascun voto valido da rete fissa e di 0,50 euro IVA inclusa per ogni SMS con voto valido. Il regolamento del Festival prevede che la classifica della terza serata venga determinata "dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento" e la media tra le percentuali ottenute questa sera e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara.

I codici per votare i cantanti in gara

I codici per votare i cantanti in gara non sono ancora disponibili. Saranno comunicati tramite un annuncio ufficiale da parte di Amadeus nel corso della serata su Rai 1. Ecco nel frattempo l'elenco degli artisti che andranno ad esibirsi giovedì 3 febbraio. Non è ancora stato comunicato quale sarà l'ordine di uscita dei cantanti.