Televoto a Sanremo 2022, i codici e come si vota il vincitore del Festival Come funziona e quanto costa il televoto a Sanremo 2022? Ecco numeri, codici e costi per votare cantanti e canzoni in gara nella quinta e ultima serata: la guida a come si vota.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è giunti alla quinta serata del Festival di Sanremo, l'ultima, in cui verrà decretato il vincitore di questa 72esima edizione. Anche stavolta il pubblico potrà manifestare le sue preferenze tramite il televoto. Dopo la serata dei duetti e delle cover che ha contribuito a determinare la classifica dei cantanti in gara, mettendo al primo posto Gianni Morandi, ci si prepara a votare per assegnare il titolo di vincitore. Ma come si vota a Sanremo e come funziona il televoto? I telespettatori potranno esprimere il proprio voto inviando un SMS allo 475.475.1 con il codice abbinato all'artista. In alternativa è possibile chiamare il 475.475.1 da cellulare o il 894.001 da telefono fisso. Basterà attendere in linea il messaggio telefonico pre registrato e digitare sulla tastiera il codice a due cifre che corrisponde all’artista prescelto. Quanto costa votare e quanti voti si possono esprimere? Ecco tutte le informazioni.

Televoto a Sanremo 2022, i codici per votare i cantanti nella serata finale

Solitamente i codici assegnati ad ogni artista rappresentano l'ordine di esibizione che, quindi, si conosce solo a ridosso della messa in onda della puntata, quando è stata stilata la scaletta finale. Ecco, quindi, tutti i codici

Matteo Romano Giusy Ferreri Rkomi Iva Zanicchi Aka7even Massimo Ranieri Noemi Fabrizio Moro Dargen D'Amico Elisa Irama Michele Bravi La Rappresentante di lista Emma Mahmood e Blanco Highsnob e Hu Sangiovanni Gianni Morandi Ditonellapiaga e Donatella Rettore Yuman Achille Lauro Ana Mena Tananai Giovanni Truppi Le Vibrazioni

Quanto costa e come funziona il televoto a Sanremo

Quanto costa il televoto a Sanremo? I costi corrispondono a 0,51 euro IVA inclusa per ciascun voto valido da rete fissa e di 0,50 euro IVA inclusa per ogni SMS con voto valido. Il regolamento del Festival prevede che la classifica della quinta serata venga determinata "dal pubblico attraverso il Televoto, dalla Giuria Demoscopica 1000 e infine dal voto della sala stampa, che avrà il compito si assegnare anche i premi della critica. La media tra le percentuali ottenute questa sera e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara.