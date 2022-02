Il testo e significato di Sei Bellissima, Loredana Bertè e Achille Lauro a Sanremo 2022 Dopo l’Harlem Gospel Choir in “Domenica”, Achille Lauro invita Loredana Bertè sul palco di Sanremo 2022 nella serata Cover per cantare la sua “Sei Bellissima”

Dopo aver sorpreso sul palco nelle serate scorse con l'Harlem Gospel Choir in "Domenica", Achille Lauro torna nella serata delle Cover con uno dei brani più famosi di Loredana Bertè: "Sei bellissima". Il singolo appartiene al secondo 45 giri di Loredana Bertè "Sei bellissima/Spiagge di notte", ed è stato pubblicato nel 1975. La canzone, scritta da Claudio Daiano per il testo e da Gian Pietro Felisatti per la musica, ha anche partecipato all'edizione del 1975 del festival "Un disco per l'estate", ma soprattutto ha raggiunto la soglia delle centomila copie vendute. Negli anni, il brano è stato interpretato da molte artiste, da Iva Zanicchi al duetto in collaborazione con Alessandra Amoroso, contenuta nell'album "Amici non ne ho… ma amiche sì!" del 2016.

Il significato di Sei Bellissima

Un brano che ha aperto le porte della discografia a Loredana Berté, icona rock della musica italiana: stiamo parlando di "Sei Bellissima". Il singolo appartiene secondo 45 giri di Loredana Bertè "Sei bellissima/Spiagge di notte", ed è stato pubblicato nel 1975. Il brano, con una visione lungimirante, racconta una storia d'amore altalenante per una donna, che sin dai primi versi, descrive il modo in cui il proprio partner riesce a farla sentire protetta e al sicuro. Tutt'altro significato assume la canzone invece nella seconda strofa, quando Loredana Bertè descrive la viltà con cui l'uomo la tratta in determinati momenti, rendendola insicura: "Che strano uomo avevo io, mi teneva sottobraccio e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio".

Il testo di Sei Bellissima

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua;

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava

Sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia.

Che strano uomo avevo io,

Mi teneva sotto braccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio;

E poi mi diceva sempre

Non vali che un po' più di niente,

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente,

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente,

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli,

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna,

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima – sei bellissima

Accecato d'amore, mi stava a guardare

Sei bellissima – sei bellissima

Na na na na na na na

Se pesco chi un giorno ha detto

Che il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso

Stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare.

Son passati buoni buoni

Un paio d'anni e di stagioni,

Ho avuto un sacco di avventure,

Niente di particolare,

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente,

Mi sembrava di voltarmi

All'improvviso

E vederti nuovamente,

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima

Sei bellissima

Accecato d'amore

Mi stava a guardare

Sei bellissima

Sei bellissima

Na na na na na na na

Na na na na na na

Sei bellissima

Sei bellissima