Achille Lauro con la mano sul pube a Sanremo 2022: “Amarsi per come si è” Achille Lauro si spoglia sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022 e mostra il pube durante l’esibizione con il brano Domenica, poi lancia un nuovo messaggio su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 tutti i Big in gara si esibiscono sul palco dell'Ariston. Anche Achille Lauro ha cantato il suo brano Domenica con l'Harlem Gospel Choir stasera e, dopo aver inscenato un battesimo nella prima serata della kermesse, a fine esibizione questa volta ha improvvisato uno spogliarello per poi mostrare il tatuaggio sul pube. Un gesto che conferma la finalità delle sue movenze e il significato della sua canzone ma che richiama anche il tema del FantaSanremo.

Achille Lauro si spoglia e mostra il tatuaggio sul pube

Achille Lauro nella sua seconda esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022 mostra ancora i suoi innumerevoli tatuaggi sparsi per il corpo. A differenza della prima serata in cui si è presentato a torso nudo, questa volta è entrato in scena con una giacca di pelle ma a fine esibizione ha inscenato uno spogliarello prima di mostrare il tatuaggio sul pube. "Romanzo rosa no, piuttosto un porno" ha scritto su Instagram ieri, come a confermare il significato del brano presentato e cantato a Sanremo 2022. I temi della sua Domenica sono proprio la droga, il sesso e il rock: l'artista racconta la domenica come il giorno in cui esplode la libertà. Dopo la performance di questa sera Achille Lauro ha aggiornato il suo profilo Instagram per lanciare un nuovo messaggio. "Amarsi, piacersi, accettarsi per come si è" è la frase scritta a corredo di un video girato durante un party a base di musica, alcol e perdizione.

Achille Lauro conquista punti per il FantaSanremo

Il gesto messo in scena sul palco dell'Ariston alla fine della sua esibizione ha permesso ai giocatori del FantaSanremo di conquistare 20 punti. Sul regolamento del gioco c'è questa regola: 20 punti all'artista che mette in bella vista il tatuaggio in zone pubiche. Altri 5 punti per il cantante che si esibisce con l'ombelico in bella vista e per chi mostra il capezzolo.