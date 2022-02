Il significato della lettera di Achille Lauro per Loredana Bertè a Sanremo 2022 Achille Lauro ha omaggiato Loredana Bertè sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022 con una lettera in cui recita una rivisitazione di ‘Sei bellissima’, il significato.

A cura di Gaia Martino

Achille Lauro nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 si è esibito con Loredana Bertè sulle note di Sei Bellissima, uno dei brani più famosi della cantante. Il singolo pubblicato nel '75 racconta di una storia d'amore fatta di alti e bassi: nei primi versi una donna descrive il modo in cui si sente protetta dal suo uomo, prima di raccontare nella seconda parte la sua insicurezza. A fine esibizione in questa serata della kermesse, Achille Lauro ha omaggiato l'artista con cui si è esibito dedicandole una rivisitazione del brano scritta da lui, in un biglietto.

La lettera di Achille Lauro

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022 nella serata dedicata alle cover dopo essersi esibito con Loredana Bertè le ha consegnato un mazzo di fiori contenente una lettera: "Per l'immensa artista a incredibile donna che è Loredana, mi sono permesso di scrivere un biglietto che forse sono le parole che tutti avremmo dovuto dirle da tempo". Le parole scritte sono una rivisitazione della canzone Sei Bellissima, la stessa cantata insieme sul palco dell'Ariston: l'artista chiede scusa alla donna, protagonista del brano.

Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, capace solo di dire “sei bellissima” perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”, chiedo scusa e vado via.

La reazione di Loredana Bertè

Loredana Bertè non appena ricevuto la lettera ha stampato un bacio sulla guancia di Achille Lauro. Una volta uscita dal palco, ha commento su Twitter l'accaduto, confessando di essersi commossa: