Il significato e la traduzione di What a Feeling, Elisa omaggia il suo passato a Sanremo 2022 In competizione per la vittoria del Festival di Sanremo 2022, Elisa ricorda il suo passato nella serata cover, con il brano di Irene Cara “What a Feeling”.

A cura di Vincenzo Nasto

Tra le protagoniste e le possibili vincitrici del Festival di Sanremo Elisa ha rubato gli occhi del pubblico con la sua "O forse sei tu", a 21 anni dalla vittoria della kermesse con "Luce (Tramonti a Est)". La cantante, adesso seconda in classifica dietro la coppia Blanco – Mahmood, si affaccia alla serata delle cover, ricordando i suoi primi anni musicali, le sue interpretazioni in inglese. Infatti la cantante si esibirà sul palco con "What a Feeling" dell'attrice e cantante americana Irene Cara, un singolo del 1983 premiato anche con l'Oscar come miglior canzone nella cerimonia del 1984. Il brano, composto da Giorgio Morder e Keith Forsey, interpretato da Irene Cara, fu la colonna sonora del film "Flashdance".

Il significato di What a Feeling

Un salto nel passato, negli Stati Uniti dei primi anni '80 per Elisa, che al Festival di Sanremo si gioca il tutto per tutto nella serata cover con "What a Feeling" di Irene Cara. La canzone, diventata una delle hit internazionali, anche grazie alla sua presenza nel film Flashdance, è il brano scelto dalla cantante italiana. Composta da Giorgio Morder e Keith Forsey, il brano vinse nel 1984 anche il premio Oscar come miglior canzone originale e divenne una presenza fissa nella Hot 100 Billboard. Il brano è un inno alla dedizione e al lavoro su sé stessi, un canto che incita a non abbandonare i propri sogni, seguendoli sempre con dedizione e passione. Nel brano, Cara canta anche le difficoltà di tutti i giorni e come queste possano spezzare i propri sogni, ma non smettendo di credere in sé stessi è possibile raggiungere l'obiettivo.

Il testo di What a Feeling

First, when there’s nothing

But a slow glowing dream

That your fear seems to hide

Deep inside your mind

All alone, I have cried

Silent tears full of pride

In a world made of steel

Made of stone

Well, I hear the music

Close my eyes, feel the rhythm

Wrap around, take a hold of my heart

What a feeling

Being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

Now I hear the music

Close my eyes, I am rhythm

In a flash, it takes hold of my heart

What a feeling

Being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling

What a feeling (I am music now)

Being’s believin’ (I am rhythm now)

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling (I can really have it all)

What a feeling (pictures come alive when I call)

I can have it all (I can really have it all)

Have it all (pictures come alive when I call)

(Call, call, call, call)

I can have it all (being’s believin’)

Being’s believin’ (take your passion)

Make it happen

(What a feeling)

What a feeling

La traduzione di What a Feeling

Prima, quando non c'è niente se non un sogno che arde lentamente

quando le tue paure sembrano nascondersi nella tua mente

ho pianto tutta sola, delle lacrime silenziose piene di orgoglio

in un mondo fatto di acciaio, fatto di pietra

beh, ascolto la musica e chiudo gli occhi, sento il ritmo

mi avvolgo, stringo forte il mio cuore

che emozione! Essere vuol dire credere

che posso avere tutto, adesso sto ballando per la mia vita prendi in mano la tua passione e falla divenire reale

le foto diventeranno vive, potrai ballare per tutta la tua vita

adesso ascolto la musica e chiudo gli occhi, sento il ritmo

mi avvolgo, stringo forte il mio cuore

che emozione! Essere vuol dire credere

che posso avere tutto, adesso sto ballando per la mia vita

prendi in mano la tua passione e falla divenire reale

le foto diventeranno vive, potrai ballare per tutta la tua vita

che emozione!

che emozione!

sono musica, adesso

essere vuol dire credere

sono ritmo, adesso

le foto diventeranno vive, potrai ballare per tutta la tua vita

che emozione!

posso davvero avere tutto che emozione!

le foto diventeranno vive quando chiamerò

posso avere tutto

posso davvero avere tutto

avere tutto

le foto diventeranno vive quando chiamerò

chiamerò, chiamerò… che emozione!

posso avere tutto

essere vuol dire credere

essere vuol dire credere

prendi in mano la tua passione e falla divenire reale

falla divenire reale

che emozione!