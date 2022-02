Perché Elena D’Amario ha accompagnato Elisa al Festival di Sanremo 2022 Elena D’Amario al Festival di Sanremo 2022 balla sulle note di What a feeling, la cover cantata da Elisa nella quarta serata della kermesse. Erano insieme ad Amici quando l’artista era nel cast come direttrice artistica.

A cura di Gaia Martino

Elena D'Amario da Amici di Maria De Filippi sbarca sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, al fianco di Elisa. Al Festival di Sanremo 2022 la Big in gara canta What a feeling con la ballerina di fama internazionale alle sue spalle che ha regalato una coreografia travolgente. Le due donne hanno conquistato la scena al teatro di Sanremo e gli applausi del pubblico: prima dell'esibizione si sono scaldate inscenando un divertente ballo nel dietro le quinte dell'Ariston. Non è la prima volta che condividono un palco: per tre anni sono state insieme nel cast di Amici di Maria De Filippi.

Come si sono conosciute Elisa e Elena D'Amario

La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha ballato sulle note di What a feeling, brano cantato da Elisa nella serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover. Stasera Elena D'Amario ha regalato il suo talento al pubblico della kermesse: alle spalle ha una carriera nel panorama internazionale della danza. Dopo l'esordio nel piccolo schermo nel 2010 come allieva del talent, è stata accolta dalla prestigiosa Parsons Dance Company di New York nella quale ha ricoperto il ruolo di prima ballerina. È poi tornata nel programma di Canale 5 come professionista e proprio nella scuola di Maria De Filippi ha conosciuto la cantante, essendo stata Elisa una delle protagoniste dei serali dal 2015 al 2017 in qualità di direttrice artistica. "Onorata di essere al tuo fianco nella sarata delle cover" ha scritto la D'Amario su Instagram a corredo di un video ed alcune foto insieme ad Elisa, scattate prima di esibirsi a Sanremo 2022.

La danza con Elisa nel dietro le quinte di Sanremo 2022

A poche ore dalla loro esibizione sul palco dell'Ariston, Elisa e Elena D'Amario si sono ‘scaldate' nel dietro le quinte del Teatro. Hanno inscenato una danza sulle note di una canzone hip hop e il video girato è stato poi pubblicato dall'artista in gara a Sanremo 2022 su Instagram: "Stasera si balla" ha scritto. Una ‘coppia che scoppia' per il pubblico del Festival: tantissimi fan hanno reagito con cuori, complimenti e applausi al post.