Jovanotti è a Sanremo, stasera con Gianni Morandi nella serata cover del Festival Inaspettatamente, Jovanotti è arrivato a Sanremo e questa sera, nell’appuntamento dedicato alle cover, accompagnerà Gianni Morandi con il medley di Mousse T.

Tra gli artisti che affiancheranno i Big nella serata del Festival dedicata alle cover, inaspettatamente, c'è anche Jovanotti. Il cantante è stato avvistato da Whoopsee.it davanti all'Hotel Globo di Sanremo, con tanto di maglia con il viso di Gianni Morandi. Ed è che con lui che questa sera salirà sul palco dell'Ariston per accompagnarlo con il medley del produttore e dj Mousse T.

Nonostante avesse dichiarato di voler seguire da casa Gianni Morandi, per il quale ha scritto il brano Apri Tutte le porte, Jovanotti si è presentato a Sanremo, quasi irriconoscibile. Volto coperto dalla mascherina, cappello sulla testa e ombrello tra le mani, il cantante è stato tradito da un dettaglio fondamentale, che sembra aver svelato anche il suo ruolo questa sera all'Ariston: una t-shirt bianca con il volto di Gianni Morandi, che aveva già mostrato nelle sue storie Instagram.

Questa serata del Festival di Sanremo, la quarta, sarà dedicata alle cover. Gianni Morandi eseguirà un Medley del produttore e dj Mousse T. Inaspettatamente, sul palco ci sarà anche Jovanotti, autore del brano Apri Tutte le porte, con cui Morandi è in gara in questa 72esima edizione. Atteso anche Lino Guanciale come ospite, che presenterà la fiction Noi, e l'attrice Maria Chiara Giannetta, che affiancherà Amadeus in questo appuntamento.