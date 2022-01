“Fino a poco fa mi conosceva solo mio padre”, tutti pazzi per Alessia Quarto dopo C’è posta per te La ragazza tradita di C’è posta per te non si aspettava tanta popolarità: “Mi chiamano la ‘queen’, ma io non sono nessuno”.

"Fino a un quarto d'ora fa, mi conosceva solo mio padre. Ora mi chiamano la ‘queen', ma io non sono nessuno…". Non se l'aspettava, evidentemente, Alessia Quarto, protagonista suo malgrado della prima storia clou della nuova edizione di C'è posta per te. La ragazza di Boscoreale (provincia di Napoli) tradita dal marito con la cugina – "Ma come la tiene? La tiene d'oro" è già un cult – non credeva che sarebbe diventata il simbolo della serata: "Mi avete bloccato il telefono. Chiedo scusa per la faccia da Covid, sono senza parole. Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi, ma sono questa. Fino a un quarto d'ora fa mi conosceva solo papà, mi hanno chiamato la ‘queen', ma chi sò?".

Le parole di Alessia Quarto

In un primo momento, l'account di Alessia Quarto risultava bloccato. Evidentemente la ragazza ha pensato bene di sbloccarlo per spiegare a più persone la sua versione dei fatti, resa già abbastanza evidente dalla storia andata in onda ieri sera, 8 gennaio 2022, nel corso della prima puntata di "C'è posta per te".

Mi assumo la mia totale responsabilità su quello che ho detto e su quello che tuttora penso. Per tutelare quello che resta della mia privacy, io non risponderò a nessuno dei post pubblici. Ci tengo a dire, però, che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa. Sono stata costretta a rispondere, tutto qua.

Il racconto del tradimento

La storia tra Giovanni e Alessia è stata la prima storia di tradimento dell'edizione 2022 di C'è posta per te. Lui ha provato il tutto per tutto, riducendosi in lacrime e fare in modo di farsi perdonare dopo quello che è accaduto: Giovanni, infatti, ha tradito sua moglie Alessia con sua cugina (l'identità non verrà mai rivelata). La storia finirà con Alessia che chiuderà la busta mentre Giovanni resta in lacrime, pregandole di poter parlare con lei "a quattr'occhi". Ma niente da fare: "Fa più male a me che a lui", chiuderà Alessia che, adesso, ha già più di ventimila follower (in crescendo) su Instagram.