C’è posta per te, chi è Alessia Quarto che non ha perdonato il tradimento di Giovanni con la parente Alessia Quarto è la giovane di Boscoreale che non ha perdonato il tradimento del marito Giovanni con la cugina. Sui social ha rimosso ogni collegamento con lui e brinda alla sua libertà. “Mi assumo le responsabilità di quello che ho detto”, spiega ai suoi follower.

A cura di Giulia Turco

Alessia Quarto è la giovane donna di Boscoreale, in provincia di Napoli, protagonista della prima puntata di C'è posta per te 2022. La sua storia di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui ha acceso la curiosità da parte del pubblico, trasportato dalla drammatica quanto incredibile vicenda familiare che l'ha coinvolta. Non sono bastate le lacrime di Giovanni per impietosire Anna, che si è conquistata il favore del pubblico scegliendo amor proprio e una giusta dose di ironia per chiudere il sipario su tanto squallore. "Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso", spiega nelle stories relative alla puntata. "Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere".

Alessia Quarto brinda alla sua libertà dopo Giovanni

Sui social Alessia ha rimosso qualunque riferimento alla vita privata della sua famiglia. Il suo profilo Instagram @alessiaquarto24 è privato e su Facebook le sue informazioni personali sono ridotte all'osso. Sappiamo che è originaria di Napoli, che vive a Boscoreale e tra i suoi amici sui social non c'è alcun collegamento con Giovanni, con il quale avrebbe chiuso ogni rapporto. Nelle sue foto profilo, aggiornate in coincidenza della puntata, Alessia si mostra felice, spensierata e finalmente libera, mentre brinda con un bicchiere in mano alla sua nuova vita. "Infragilis", scrive a corredo delle sue foto, che in latino significa infrangibile, che non si spezza. Nonostante le delusioni, Alessia ha voglia di guardare avanti facendosi forza sull'amore della sua famiglia: "Sono orgogliosa di avere una famiglia come la nostra", scrive in un commento.

La storia di Alessia e Giovanni dopo C'è posta per te

A quanto pare i due non sarebbero tornati insieme. Nonostante Alessia sembrava avesse lasciato a Giovanni uno spiraglio di speranza, non chiedendo ancora ufficialmente il divorzio, sembra possibile che nei prossimi tempi affronterà questo passo. In studio a C'è posta per te infatti la ragazza ha chiuso la busta davanti al marito, non riuscendo a perdonare l'errore grave subito. Alessia ha infatti scoperto che Giovanni ha avuto una storia in parallelo con una sua cugina, della quale non viene rivelata l'identità. Nonostante le lacrime di Giovanni, Alessia ha preferito l'amore per se stessa al tentativo di salvare il suo matrimonio.