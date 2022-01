A C’è posta per te il tradimento di Giovanni con sua cugina, Alessia: “Ce l’ha d’oro?” Alessia non perdona il marito Alessio per averla tradita con una sua parente. Nonostante una situazione familiare drammatica e al limite del vero, Alessia riesce a sfoderare un inaspettato sarcasmo: “Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi”.

A cura di Giulia Turco

A C'è posta per te 2022 va in onda la prima storia di tradimento di questa edizione. I protagonisti sono Giovanni e Alessia, due giovani sposi della provincia di Napoli in via di separazione per un tradimento importante da parte di lui. Alessia ha infatti scoperto che Giovanni ha avuto una storia in parallelo con una sua parente, una cugina stando a quanto racconta la coppia a Maria De Filippi, della quale non viene rivelata l'identità. Nonostante le lacrime di Giovanni, Alessia preferisce l'amore per se stessa al tentativo di salvare il suo matrimonio.

Le lacrime di Giovanni che ha avuto una storia con una parente

Giovanni, in lacrime, tenta il tutto e per tutto pur di avere il perdono di Alessia. Aperta la busta, il marito prende la parola, chiedendo scusa ed esprimendo l'amore che sostiene di provare per la moglie: "Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c'è mai stato un sentimento nei confronti dell'altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre". Accanto ad Alessia, dall'altra parte della busta, c'è il padre. Nonostante la commozione, la donna non riesce ad andare oltre a quanto successo: "Quando ho capito che c'era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse. Gli ho detto: "Chiudi e rendimi felice". Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata".

Il sarcasmo di Alessia, che non perdona Giovanni

Nonostante il dolore, Alessia tenta di sdrammatizzare il tutto sfoderando in studio un'inaspettata quanto amara ironia sul tradimento subito. "Perché sei andato a letto con lei? Ce l'ha d'oro? Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi. Non era migliore di me neanche caratterialmente", spiega a Maria De Filippi. "Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti", dice a Giovanni, rivelando il grado di parentela che lo lega alla donna con cui l'ha tradita. "La conoscevi bene, è tua cugina". Il padre prova a spiegare il dramma familiare, ovvero il problema che nascerebbe è se la donna dovesse incontrare sua moglie e le sue sorelle. Alessia aggiunge: "La vogliono uccidere. Se tu avessi davvero amato me, poteva venire anche Belén".