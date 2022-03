Emanuele ha tradito Cristina, lei chiude la busta: “Dimostramelo da lontano che sei cambiato” Emanuele ha tradito Cristina con un’amica, lei ha il cuore spezzato e chiude la busta: “Io sto acquisendo una tranquillità senza di lui e me la vorrei godere un altro po’”.

Un'altra storia di tradimenti in salsa meridionale. Siamo all'ombra del Vesuvio ed Emanuele è stato lasciato da sua moglie Cristina, che ha scoperto una tresca con una sua amica, Jessica, che intanto era sposata con un altro. Lui ha chiamato C'è posta per te perché vuole riconquistare sua moglie e vivere di nuovo con lei e i loro tre figli, Maria, Carmine e Rosario.

Lei pubblica gli screenshot del tradimento

Cristina si accorge di tutto grazie a una serie di messaggi Whatsapp che Jessica aveva destinato proprio a suo marito. Lei è riuscita a intercettarli e a rispondere a nome di Emanuele. Poi ha fatto gli screenshot e ha pubblicato il tradimento sui social. La conseguenza è stata nefasta: Jessica è stata cacciata di casa da suo marito, stessa sorte è toccata a Emanuele che adesso prova a recuperare il rapporto.

Le motivazioni di Jessica

Le motivazioni che hanno spinto Jessica a chiudere la busta sono state sviscerate lungo tutto il blocco, tanto che era parso chiaro che sarebbe finita male: "Cosa penso quando lo vedo? Sono vuota. […] Nella nostra storia ci sono stati più dolori che gioie, la vita ci ha messo a dura prova, ma siamo stati sempre uniti. Questa cosa, però, ci ha diviso". E ancora: "Ho puntato tutto su di lui, che mi conosceva da piccola. Se lo perdono, mi sentirei come se dicessi: "Tieni un altro proiettile, finora mi hai preso di striscio". Io stavo dentro un magazzino, dovevo lavare i piatti in una bacinella e se non ha avuto pietà a farmi del male pur avendomi vista in quella condizione, allora lo rifarà". Poi la decisione:

Io sto acquisendo una tranquillità senza di lui e me la vorrei godere un altro po'. Ora come ora, non me la sento. Voglio chiudere la busta. Dimostramelo da lontano che sei cambiato.

"Non è un no", Maria De Filippi prova a rincuorare Emanuele che però conclude: "Me lo merito sicuramente. Si può recuperare, ma me lo merito".