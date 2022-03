“Gli hai sputato in faccia, tuo padre è orgoglioso”, ma Carmelo vuole fare pace con il figlio L’ultima puntata di C’è posta per te si chiude senza lieto fine. Carmelo si allontana dalla famiglia per un’altra donna, il figlio gli sputa in faccia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è Posta per te 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La storia di Carmelo, un padre che è stato allontanato dai figli dopo la fine del suo matrimonio. Dal momento in cui lui si è rifatto una vita con un'altra donna, allora i rapporti si sono completamente deteriorati. Carmelo, in più, non paga gli alimenti e il rapporto con suo figlio Nicolas, in particolare, si è fatto via via sempre più distante al punto che Nicolas ha finito col sputare in faccia al padre, una volta che lo ha sorpreso con la nuova donna. L'ultima puntata di C'è posta per te si chiude senza lieto fine.

Il gesto del figlio

Tra le altre incomprensioni, l'assenza di Carmelo alla comunione del fratello minore, Daniel. Il padre si spiega: "Tua madre pretendeva che io sedessi agli ultimi banchi, ma io sono il padre, volevo sedermi affianco a tua madre perché siamo lì per nostro figlio. Che senso ha sedersi agli ultimi banchi?". Maria De Filippi poi prova ad analizzare il gesto che Nicolas ha fatto:

Gli hai sputato in faccia e tuo padre è molto orgoglioso, si vergognava per se stesso e si vergognava per te. È un gesto brutto da fare a un padre.

La versione del padre

Il padre cerca di fare di tutto per recuperare il rapporto, ma Nicolas è inflessibile: "Tu sei mio figlio, non c'entri con la separazione con la mamma. Mi mancano i tuoi baci, i tuoi abbracci. Noi eravamo anche amici, oltre che padre e figlio. Ci stiamo facendo del male". E ancora: "Io sono qua e ti chiedo scusa. È vero sono passati 7 anni, ma si può ricominciare. Possiamo ancora recuperare qualcosa. Prova. Non negare questa possibilità a te stesso. So che anche tu soffri. Iniziamo piano piano, un messaggino, il buongiorno". Anche Maria De Filippi cerca di far ragionare Nicolas, pur riconoscendo che la sua gelosia si muove da presupposti che possono essere anche giusti: "Siete due mondi diversi e forse questa sera state cominciando a capire che siete stati separati su posizioni differenti per tanti anni. Vederlo con una nuova compagna, ti dava anche gelosia e succede. Si può essere gelosi, no?". Poi scherza: "Se apri la busta, puoi sputargli in faccia". Alla fine, però, Nicolas non se la sente e chiude la busta.