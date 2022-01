C’è posta per te 2022, la prima puntata dell’8 gennaio con Paolo Bonolis e Stefano De Martino

Sabato 8 gennaio, in onda su Canale5, la prima puntata di C'è posta per te. Il programma di Maria De Filippi è giunto alla venticinquesima edizione. L'esordio è attesissimo. Gli spettatori, infatti, non vedono l'ora di assistere a nuove storie. Come sempre, il programma intratterrà gli spettatori con vicende private che parlano di sentimenti.

Anche in questa edizione non mancheranno gli amori interrotti per via di tradimenti o incomprensioni, i genitori che tentano di ricongiungersi con i figli o viceversa, figli che chiedono ai genitori di essere finalmente presenti nelle loro vite. E poi, ci saranno i coraggiosi che andranno a cercare un amore vissuto in gioventù, incuranti del passare del tempo. Insomma, storie delicate, romantiche e talvolta talmente divertenti da generare dei meme sui social.

Gli ospiti della prima puntata di C'è posta per te, saranno Paolo Bonolis e Stefano De Martino. I due conduttori saranno protagonisti di altrettante storie, in cui qualcuno cercherà di fare un'emozionante sorpresa a una persona cara, per dimostrare il proprio affetto e la propria gratitudine. A consegnare la posta saranno i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi.