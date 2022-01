A C’è posta per te Stefano De Martino per Salvatore, che ha perso il padre per Covid Stefano De Martino è in studio per fare una sorpresa a Salvatore, che ha perso il padre a causa del Covid. “Io dovuto fare un figlio, per capire quanto mi amasse mio padre”, gli confida.

A cura di Giulia Turco

A C’è posta per te Stefano De Martino è ospite della prima puntata della stagione. Il conduttore è in studio per fare una sorpresa a Salvatore, che ha perso il padre a causa del Covid. A mandare la posta è la madre Enza, che ha perso il marito quando aveva 64 anni e al quale sente di aver detto troppo poco spesso parole di affetto. Malato di diabete, l’uomo è risultato positivo al Covid e poco dopo il ricovero si è spento.

La storia di Salvatore che ha perso il padre

Sono bastati solo 15 giorni perché il Covid spezzasse la vita al padre di Salvatore. Dopo essere stato trasferito all’ospedale di Modena, dove è stato intubato, l’uomo ha avuto un infarto, come racconta la moglie Enza avvisata al telefono dai medici. “Ci hanno detto che era risultato positivo e da allora ci sentivamo solo al telefono. Ci diceva di stare attenti a non prendere il virus. Oggi ci rimangono i ricordi di una vita stupenda". La donna vuole che suo figlio Salvatore sappia quanto suo padre lo abbia amato. Ha scelto Stefano De Martino, per fargli una sorpresa, perché il giovane lo reputa “un bravissimo ragazzo, che si è impegnato tanto”.

Stefano De Martino a Salvatore: "Ti racconto come sono uscito da un periodo buio"

Il conduttore, seduto al fianco di Salvatore, gli ha spiegato che non deve mai dubitare dell‘amore immenso di suo padre: "È difficile capire quanto ci amino i genitori. Io ho dovuto fare un figlio, per capire quanto mi amasse mio padre. È come se una parte di te se ne andasse in giro per il mondo. È un amore che ti esaspera, che non puoi provare per nessun altro. Quando capirai cosa significa l'amore verso un figlio, saprai quanto potesse amarti tuo padre". Quindi, gli ha indicato una busta con un nodo che sembra contenere gli effetti personali del padre: "Non so consigliarti il modo e il momento, ma quel nodo va sciolto, soprattutto per mamma. Tu che sei l'uomo di casa la devi accompagnare in questo momento”.