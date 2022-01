A C’è posta per te la madre sta male ma Damiano non la perdona, Maria De Filippi: “Uscite” Armonia entra in studio già in lacrime: “Sto male, ho ansia, tanta. Maria stammi vicino”. Chiusa la busta, la conduttrice invita i figli della donna ad uscire, in modo che riesca a calmarsi: “Uscite visto che sta male”.

A cura di Giulia Turco

A C’è Posta per te va in onda la storia di Armonia, che entra in studio già in lacrime ed evidentemente in difficoltà davanti alle telecamere. “Sto male, ho ansia, tanta. Maria stammi vicino”, chiede alla conduttrice. La protagonista è al centro di una dinamica familiare complessa: ha due figli Damiano e Andrea che da due anni si rifiutano di rivolgerle la parola con l’accusa di averli abbandonati per un giovane uomo. Lo stesso per il quale dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato loro padre.

Damiano non si impietosisce davanti alla madre

La donna manda la posta ai suoi due figli nel tentativo di riallacciare il rapporto dopo due anni di distanza. Andrea e Damiano non accettano che nel 2010 la madre si sia avvicinata ad un ragazzo di nome Gianfranco. In poco tempo ne nasce una frattura nella sua famiglia. "Damiano, Andrea, mi mancate. Siete la mia vita. Sono dieci anni che non vi sento più chiamare mamma, è la cosa più brutta che ci possa essere. Dieci anni che non so niente di voi. Ho solo ricordi che rimangono dentro di me”, spiega. I figli però non vogliono saperne. Damiano in particolare è convinto che la madre abbia accantonato loro per stare con Gianfranco: "Lui poi ha messo voci in giro sulla mia famiglia che non sono vere e lei glielo ha permesso". Poi, però, ha ammesso che è stata una brava madre, finché c'è stata. Ha aggiunto che ormai ha la sua vita: "Ho mio padre, ho la mia fidanzata". E parole taglienti: "Se le voglio bene? Ora non più, ci ha fatto soffrire”.

Il malore di Armonia

La conduttrice gli spiega che se la madre lasciasse il compagno per fare un favore a loro, in futuro lui si sposerà e avrà la sua famiglia, mentre la donna resterà sola. Andrea dice che "ormai è tardi" anche per lasciare Gianfranco, avrebbe dovuto farlo prima. La fidanzata di Damiano gli chiede di dare una possibilità alla madre: "Ha fatto un gesto importante" e lui: "Che vuol dire, no". Chiude la busta e Armonia sta veramente male. Chiede di avere un bicchiere d'acqua. La conduttrice invita i figli della donna ad uscire, in modo che non vedendoli più riesca a calmarsi: "Uscite visto che sta male". Poi, prova a calmare la signora: "Tu continua a scrivergli ovunque, non mollare, tanto prima o poi arriva".