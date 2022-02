Ascolti tv 19 febbraio: C’è posta per te batte Affari tuoi, Una voce per San Marino fuori auditel L’esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia ha totalizzato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale5 C’è Posta per Te ha chiuso con 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%, vincendo la prima serata agli ascolti tv.

L’esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia ha totalizzato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale5 C’è Posta per Te ha chiuso con 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%, vincendo la prima serata agli ascolti tv. Ma c'è un motivo per il quale gli ascolti della gallina dalle uova d'oro di Mediaset, C'è posta appunto, ieri sera non è riuscita a splendere come al solito, registrando il dato più basso della stagione: la presenza di Una voce per San Marino sul canale 831, quello di San Marino RTV.

Perché i dati di San Marino RTV non sono disponibili

San Marino RTV su canale 831 del digitale terrestre non è tracciato perché è fuori dal circuito Auditel, quindi non è possibile definire in che misura sia entrato all'improvviso nella sfida della prima serata con le maggiori reti generaliste. Sta di fatto che il concorso canoro Una voce per San Marino, reso in qualche modo parallelo al Festival di Sanremo per il discorso legato all'Eurovision 2022, è finito primo nelle tendenze sui social e ha spostato l'attenzione per buona parte della serata. La vittoria di Achille Lauro (e la sua stessa presenza al concorso minore) con la canzone Stripper e l'ammissione ad ESC2022 è stata un evento nell'evento.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 F.B.I. 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile 949.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine 1.201.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Casino Royale 668.000 spettatori (3.5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps 280.000 spettatori (1.3%).