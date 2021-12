Nicola Panico, l’ex di Sara Affi Fella, si è sposato: tutto sulla moglie del calciatore Nicola Panico, l’ex di Sara Affi Fella, si è sposato con Francesca Parenti, una donna siciliana lontana dal mondo dello spettacolo.

Nicola Panico, diventato famoso grazie a Temptation Island per essere l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, si è sposato. Sua moglie è Francesca Parenti, lontana dal mondo dello spettacolo come Sara Affi Fella. Con Francesca Parenti è convolato a nozze, coronando definitivamente il loro sogno d'amore. Lei è anche incinta, partorirà un maschietto che si chiamerà Salvatore, tra circa un mesetto. In questa foto, pubblicata su Instagram, c'è lo scambio degli anelli. La sposa ha scelto un abito rosa, lo sposo un total black. Lui aveva fatto una romantica proposta di matrimonio a settembre, con tanto di dedica in ginocchio.

Chi è Francesca Parenti

Francesca Parenti è siciliana ed è insieme a Nicola Panico da poco più di due anni. La gravidanza è stata annunciata la scorsa estate, un mese dopo è arrivata la proposta di matrimonio. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo e non è chiaro quale sia la sua professione. Per lei, è il primo matrimonio. Non si conosce molto altro sulla vita privata di Francesca Parenti se non il fatto che, appunto, è da poco sposata con il calciatore attualmente in forza all'Isernia.

La storia con Sara Affi Fella

Nicola Panico e Sara Affi Fella sono stati al centro di uno scandalo mediatico nel 2018. I due, infatti, imbrogliarono il pubblico dicendo di essersi lasciati alla quinta edizione di Temptation Island, di modo da spingere Sara Affi Fella alla edizione successiva di "Uomini e Donne" come tronista. Successivamente, mentre Sara Affi Fella era corteggiata da Luigi Mastroianni, Panico ha ammesso che in realtà i due non si erano mai lasciati. Per Sara Affi Fella, ormai, c'è una storia completamente differente. Dal marzo 2019, è legata a Francesco Fedato, anche lui calciatore. Nel 2020, ha avuto il piccolo Tommaso. Entrambi quindi hanno voltato definitivamente pagina.