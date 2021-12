L’ex Cavaliere di Uomini e Donne Nicola Mazzitelli convolerà a nozze, chi è la futura moglie L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Nicola Mazzitelli è pronto a convolare a nozze con la sua Emily Tomasi, più piccola di lui di 18 anni: l’annuncio con dedica sui social.

A cura di Gaia Martino

Nicola Mazzitelli è stato uno dei protagonisti della passata stagione di Uomini e Donne. Il Cavaliere del Trono Over ha lasciato il programma e lontano dalle luci dei riflettori ha trovato il vero amore. Lo ha raccontato lui stesso lo scorso agosto rivelando che nel dating show avrebbe desiderato conoscere Ida Platano ma aveva capito di non avere speranze: "L'ho cercata ma non l'ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei". Oggi il 40enne è pronto a fare il grande passo e giurare amore eterno alla sua compagna Emily Tomasi, 18 anni più giovane di lui.

L'annuncio delle nozze di Nicola Mazzitelli

L'ex Cavaliere di Uomini e Donne è pronto a convolare a nozze con la sua compagna Emily Tomasi. Entrambi hanno aggiornato i loro profili Instagram per comunicare ai fan la lieta notizia:

Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto si….. e mi ha reso l’uomo più felice del mondo . Ti amo baby. Hai reso un sogno realtà …. Che Natale meraviglioso. Auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità a tutti voi .!!!

Anche la giovane ha pubblicato uno scatto della sua mano sopra quella del compagno mostrando in primo piano l'anello ricevuto: "Ho detto sì" è la didascalia del post pubblicato nelle ultime ore.

Chi è Emily Tomasi

La donna al fianco di Nicola Mazzitelli è sconosciuta al mondo dello spettacolo. Emily Tomasi è di Vicenza e secondo quanto rivelato dal compagno ha 22 anni. L'ex Cavaliere raccontò che mentre era a Uomini e Donne ricevette un messaggio da lei con scritto: "La smetti di farle impazzire tutte?". Le rispose e da lì cominciarono a frequentarsi: "Lei ha 22 anni, io 40, ma non si sente affatto la differenza anzi".

Nicola Mazzitelli e Emily Tomasi

Emily Tomasi sul profilo Facebook fa sapere che è un'estetista e che la relazione con Nicola è iniziata nel marzo 2021: è stato amore a prima vista e a distanza di mesi la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno.

Il percorso di Nicola Mazzitelli a Uomini e Donne

L'ex Cavaliere è entrato nel cuore del pubblico di Canale 5 con il racconto del suo passato. Ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi dopo aver sofferto in seguito un grave incidente che ha rischiato di fargli perdere le gambe: "Sono diventato povero, pesavo 30 kg, non riuscivo a stare in piedi" confessò in studio, aggiungendo che è riuscito a rinascere grazie alla passione per la boxe e ad una grande forza di volontà. Nel programma è uscito con diverse Dame tra cui Roberta Di Padua ma il suo percorso nel dating show non ha avuto il lieto fine. Oggi è felice al fianco della sua Emily Tomasi.