È nata la figlia di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, la prima foto e il nome scelto per la neonata È nata Nora Belle, prima figlia di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato via Instagram.

A cura di Stefania Rocco

È nata oggi, giovedì 14 settembre, la piccola Nora Belle, prima figlia di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Ad annunciare la nascita della primogenita della coppia è stata la ex tronista di Uomini e Donne con un post condiviso su Instagram. “Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle”, ha scritto Sara nella didascalia del post con il quale ha annunciato la nascita della sua bambina.

Sara e Sonny si erano ritrovati a inizio anni

La nascita di Nora Belle è arrivata a qualche mese dal momento in cui la coppia aveva superato la crisi che li aveva allontanati. A gennaio 2023, dopo un periodo particolarmente difficile per entrambi, Sara e Sonny si erano ritrovati. “Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l'amore, che tra noi non è mai mancato, non ci ha permesso di rimanere separati”, avevano fatto sapere i due. A partire da quel momento, la coppia ha dimostrato di voler fare sul serio e, in sequenza, sono arrivati prima il matrimonio e poi la gravidanza. Culminata oggi nell’arrivo della loro bambina.

L’annuncio della gravidanza di Sara Shaimi

Sara e Sonny avevano annunciato di stare aspettando un bambino lo scorso aprile. Con un lungo post pubblicato sul profilo Instagram della ex tronista di Uomini e Donne, la coppia aveva condiviso la notizia con i fan: