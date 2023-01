Sara Shaimi è tornata con Sonny Di Meo: “Ci siamo ritrovati, bisogna perdonare e andare oltre” Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia nata a Uomini e Donne, sono tornati ufficialmente insieme: “L’amore tra noi non ci ha permesso di rimanere separati. Bisogna perdonare e andare oltre, ho avuto le dimostrazioni che volevo”. A dicembre l’ex tronista aveva annunciato la rottura in seguito alle voci del presunto tradimento del ragazzo con Aurora Colombo.

A cura di Elisabetta Murina

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme. Dopo la rottura annunciata a fine dicembre e le voci di un presunto tradimento del ragazzo con Aurora Colombo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che ora sono di nuovo una coppia. "L'amore non ci ha permesso di rimanere separati", ha annunciato la ragazza, spiegando anche le motivazioni della decisione.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono di nuovo una coppia

É con una storia pubblicata su Instagram che Sara Shaimi ha annunciato il ritorno di fiamma con Sonny Di Meo: "Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l'amore, che tra noi non è mai mancato, non ci ha permesso di rimanere separati". Poi le motivazioni che l'hanno portata a mettere da parte quanto accaduto, specie le presunte voci di tradimento del ragazzo con Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino: "Dopo aver parlato tanto e compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori, ci siamo ritrovati. A volte è facile giudicare e l'ho fatto io per prima… ma bisogna guardarsi dentro… capire… perdonare e andare oltre".

Sara Shaimi è consapevole che in molti potrebbero criticarla per la sua decisione, ma lei è serena perché "ho avuto le prove e dimostrazioni che volevo" e ha fatto sapere che "vivremo insieme perché la distanza è stata uno dei motivi di tantissimi problemi".

I presunti motivi della rottura annunciata a dicembre

La storia tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo è iniziata a Uomini e Donne, dove lei ha partecipato come tronista e lui come corteggiatore. Un amore che però era arrivato al capolinea lo scorso dicembre dopo due anni, quando la ragazza aveva annunciato di "essere una donna libera" in seguito alle diverse segnalazioni di tradimento del ragazzo con Aurora Colombo. Lo stesso ex corteggiatore aveva poi condiviso su Instagram alcuni scatti con la ragazza, lasciando però il dubbio se fossero ufficialmente una coppia o meno e se fosse lei il motivo della rottura.