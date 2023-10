Natalia Paragoni fa un tatuaggio ad Andrea Zelletta, è il nome della loro prima figlia Andrea Zelletta ha deciso di tatuarsi sul polso il nome della figlia, Ginevra, nata dall’amore con Natalia Paragoni. A realizzarlo una tatuatrice d’eccezione: la fidanzata. Il video del momento è stato condiviso su TikTok.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso luglio, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori per la prima volta di Ginevra. Una nascita, quella della figlia, che la coppia ha aspettato per mesi con gioia, pronta a costruire una famiglia e iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Per rendere ancora più indelebile il legame, il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di tatuarsi il nome della piccola. A inciderglielo sulla pelle è stata proprio la fidanzata.

Il tatuaggio di Andrea Zelletta fatto da Natalia Paragoni

Andrea Zelletta ha deciso di affidarsi a un tatuatore particolare: la fidanzata Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, guidata dall'esperto Gabriele Ankins, ha preso in mano l'ago e, dopo un pochino di pratica con della frutta, per prendere confidenza con lo strumento e il carattere, ha inciso il nome della loro figlia sul polso del fidanzato. Il video del momento è stato condiviso su Tiktok dal tatuatore che li ha affiancati, tra risate e il viso quasi spaventato del neo papà. Una scritta piccola in stampatello per rendere ancora più indelebile il legame con la piccola, nata lo scorso luglio. Sui social, Zelletta ha poi mostrato il risultato, scherzando su chi glielo ha realizzato: "Per tatuaggi sapete a chi rivolgervi".

L'amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia dal 2019, quando l'allora tronista di Uomini e Donne decise di uscire con la corteggiatrice dal programma e iniziare con lei una storia d'amore lontana dalle telecamere. Da quel momento non si sono mai separati, se non nei mesi nei quali lui partecipò al Grande Fratello Vip. Il programma li fece però incontrare grazie a una sorpresa e già allora Zelletta confessò alla fidanzata che avrebbe voluto fosse lei la madre dei suoi figli. E così è stato: lo scorso 20 luglio è nata la loro prima figlia, Ginevra.