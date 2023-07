Natalia Paragoni ha partorito: è nata Ginevra, la prima figlia con Andrea Zelletta Natalia Paragoni ha partorito: è nata la prima figlia con Andrea Zelletta, Ginevra. “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo”, le parole dell’ex tronista a corredo del primo selfie della famiglia.

A cura di Gaia Martino

Natalia Paragoni in queste ore ha dato alla luce la prima figlia con Andrea Zelletta. Con una story i neo genitori hanno dato il tenero annuncio ai loro fan: "Mi hai regalato la gioia più grande, ti amo", le parole dell'ex tronista a corredo di una foto insieme alla piccola appena nata.

La prima foto di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta con la figlia Ginevra

Ginevra Zelletta è nata alle 11.30 di questa mattina, giovedì 20 luglio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso la prima foto della famiglia con la neonata tra le braccia della mamma.

Negli ultimi giorni l'influencer aveva condiviso con i fan le sue sensazioni: faceva sapere di star soffrendo di dolori e scosse, tipici sintomi del pre parto. Aveva paura di partorire ma allo stesso tempo non vedeva l'ora di conoscere la sua prima figlia: "Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l'ora. Da un'altra parte non voglio che arrivi l'ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però", aveva detto. Il termine della gravidanza cadeva il 4 agosto, ma il grande giorno è arrivato in anticipo.

L'amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta nato a Uomini e Donne

Andrea Zelletta dopo un lungo percorso sul trono di Uomini e Donne, nel maggio 2019, decise di uscire dal programma e viversi la storia d'amore con Natalia Paragoni senza le telecamere. I due da allora non si sono mai separati, se non nei mesi nei quali lui partecipò al GF VIP. Si incontrarono grazie ad una sorpresa organizzata dal programma e già allora Zelletta confessò alla fidanzata che avrebbe voluto renderla presto madre dei suoi figli. Quel giorno è arrivato: oggi hanno allargato la loro famiglia con la nascita di Ginevra.