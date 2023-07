Natalia Paragoni vicina al parto: “Sono spaventata, ho paura di non controllare le mie reazioni” Natalia Paragoni vicina al parto ha parlato con i followers di Instagram. L’ex corteggiatrice è incinta: presto nascerà la prima figlia con Andrea Zelletta. “Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sono arrivata al limite e non vedo l’ora. Da un’altra parte non voglio che arrivi l’ora”.

A cura di Gaia Martino

Natalia Paragoni incinta si sta preparando a diventare mamma. A breve nascerà la prima figlia con Andrea Zelletta, il fidanzato conosciuto nella stagione 2018/19 di Uomini e Donne, il cui nome è già stato deciso: "Preferisco dirlo quando nascerà. Si può sempre cambiare all'ultimo, non si sa mai". L'ex corteggiatrice ha raccontato le sue emozioni prima del parto in un box domande messo a disposizione su Instagram: "Sono molto spaventata".

Le parole di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ieri sera ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Ha parlato della bimba che porta in grembo che nascerà presto: il termine della gravidanza sarebbe il 4 agosto, ma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con una story ha ammesso di essere vicina al parto. "Sono dal mio Osteopata per l'ultima seduta prima di sfornare la carciofina" le parole prima di svelare alcuni dettagli sul nome della prima figlia. Sulla scelta di pubblicare o meno le foto del bebé, ha spiegato di essere ancora indecisa: "Argomento molto complicato. Ne abbiamo parlato tanto. Non so ancora cosa farò, però sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Non lo so". La Paragoni non sta soffrendo ancora per le contrazioni, ma spesso avverte delle scosse molto fastidiose:

Non ho contrazioni ma ho delle scosse odiose. Se mi vedete in giro per Milano mentre mi pietrifico per 2 secondi è per quello. Con la testa spinge e tocca dei nervi, mi dà le scosse. Questo è quello che sento. Poi mi tira dei calci alle costole molto carini.

"Sono spaventata, ho paura che arrivi il momento"

Nonostante sia eccitata dall'idea di vedere per la prima volta la figlia che porta in grembo, Natalia Paragoni ha ammesso di essere un po' spaventata per il parto. Queste le sue parole ai followers: