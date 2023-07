Natalia Paragoni e la prima notte a casa con Ginevra: “Sono andata in ansia per tutto” “Buongiorno mondo, la prima notte a casa con Ginevra è stata stupenda”, racconta l’influencer ai suoi follower. Insieme a lei anche mamma Michela, che l’ha aiutata a gestire ansie e preoccupazioni di questa sua nuova vita con la piccola, alla quale deve ancora fare l’abitudine.

A cura di Giulia Turco

Natalia Paragoni è diventata mamma da pochi giorni. La piccola Ginevra, nata dall’amore con Andrea Zelletta, è venuta al mondo lo scorso 20 luglio. Dopo aver lasciato l’ospedale insieme, mamma e figlia si sono potute godere la prima notte insieme nella loro casa, a Milano, non senza qualche preoccupazione.

Com’è andata la prima notte a casa con Ginevra

“Buongiorno mondo, la prima notte a casa con Ginevra è stata stupenda”, racconta l’influencer ai suoi follower. “Io, come immaginavo, sono andata in ansia per qualsiasi cosa, ma meno male che c’era nonna Michela”, ha spiegato. Con lei, a rassicurarla e darle una mano, ha trascorso la notte anche la mamma, mentre il neo papà Andrea Zelletta fa la spola tra Milano e le date del suo tour estivo in giro per l’Italia. Saranno settimane dal ritmo intenso, per entrambi i genitori, che finalmente possono stringere tra le loro braccia la piccola. Solo al momento della sua nascita, i genitori hanno rivelato che il suo nome è Ginevra: “Sono spaventata, poi si può sempre cambiare all’ultimo”, aveva raccontato Natalia sui social.

La gioia di essere diventati genitori

“Ieri è nata Ginevra, un’emozione troppo grande! Ti amiamo follemente!”, ha scritto la coppia sui social con un post condiviso da entrambi e lo scatto in ospedale, a poche ore dal parto. Per loro si tratta della prima figlia. “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo”, le parole dell’ex tronista a corredo del primo selfie della famiglia, sempre nascondendo il viso della piccola. Per ora i neo genitori hanno preferito non mostrare pubblicamente la figlia, infatti: “È un argomento molto complicato, ne abbiamo parlato tanto anche con le nostre famiglie”, aveva spiegato l’influencer. “Per il momento non lo so, capiremo ma mano, ma siamo e restiamo una coppia riservata soprattutto in tema familiare”.