“Volgare e orrenda”, Teresanna Pugliese risponde alle critiche: “Il pudore va oltre la maglia corta” “Volgarissima e orrenda”, “l’esibizione della pancia non mi piace”, sono alcuni dei commenti che Teresanna Pugliese, incinta per la seconda volta, ha ricevuto dopo aver pubblicato alcuni scatti in cui si vede il pancione della gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere: “Il pudore va oltre la maglia corta, orgogliosa della gravidanza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Teresanna Pugliese diventerà presto mamma per la seconda volta. Lo scorso aprile l'ex volto di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa, dopo l'arrivo del figlio Francesco nel 2015, nato dall'amore con il marito Giovanni Gentile. Sui social, però, la futura mamma è stata travolta dalle critiche per aver messo in mostra il suo pancione. "Resto colpita da tante superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove il pudore va ben oltre la maglia corta", ha spiegato rispondendo ai commenti negativi.

La risposta di Teresanna alle critiche

"Volgarissima e orrenda, assolutamente NO", "L'esibizione della pancia non mi piace", "Orribile questa specie di maglia", "Disgusto totale", sono alcuni dei commenti che Teresanna Pugliese ha ricevuto dopo aver condiviso sui social diversi scatti del suo compleanno, celebrato lo scorso 25 luglio, indossando un paio di pantaloncini e una maglia che lasciava scoperto il pancione. Le critiche hanno fatto riflettere l'ex volto di Uomini e Donne, portandola a raccontare su Instagram il suo punto di vista: "Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque. Ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove Il pudore va ben oltre la maglia corta!". La futura mamma è felice della sua gravidanza e ha spiegato che in occasione del compleanno ha festeggiato anche il bebè in arrivo:

Dopo quello che ho vissuto, oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione!!!! Quella sera non ho festeggiato solo i miei anni ma anche i miei affetti e i miei traguardi! Ho festeggiato anche la mia pancia, si! Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo, (che oggi pare sia l’unica moneta di scambio), per le guerre…

La seconda gravidanza dell'ex volto di Uomini e Donne

Lo scorso aprile, con un video pubblicato su Instagram, Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile hanno annunciato che accoglieranno presto in famiglia un secondo bebè. Sui social il momento in cui lo comunicano al primo figlio, Francesco, nato nel 2015: "C'è un bambino nella pancia di mamma". L'ex tronista ha poi mostrato un'ecografia del bebè a tutti coloro che la seguono. Con alcune storie Instagram, la futura mamma ha anche raccontato il momento della scoperta della gravidanza e la prima visita: "Il medico mi disse che era una gravidanza extrauterina, dovevo abortire". Poi la decisione di continuare fino in fondo, fino al lieto fine.