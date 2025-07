video suggerito

Isola, Teresanna Pugliese in lacrime prima della finale: “Ero insicura e senza autostima, mio marito mi ha salvata” A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese si lascia andare a un lungo sfogo sul suo passato e si commuove sul rapporto con il marito Giovanni Gentile. I due non erano mai stati lontani per così tanto tempo: “Grazie a lui, oggi ho tutto quello che desideravo da bambina”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi 2025, la tensione cresce e i naufraghi si abbandonano a momenti di riflessione sul loro percorso nel reality e anche su quello che ritroveranno, una volta tornati a casa. Teresanna Pugliese, in particolare, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre parlava del suo rapporto con il marito Giovanni Gentile, padre dei suoi due figli. I due non erano mai stati separati per così tanto tempo dall'inizio della loro storia: "Lui mi ha salvata, oggi sono la donna che volevo essere da bambina".

Le parole di Teresanna Pugliese sul marito Giovanni Gentile

Teranna ha conosciuto Giovanni in un periodo in cui era ancora attiva nel mondo dello spettacolo: "Era l'anno in cui facevo ancora eventi, ospitate, e come dico sempre lui per me è stato come la primavera a dicembre". A quel punto, la naufraga non è riuscita a trattenere l'emozione e ha avuto bisogno di un momento di pausa prima di proseguire il discorso: "Sono stata una ragazza molto insicura, senza autostima, queste due caratteristiche sono svanite nel momento in cui ho avuto la consapevolezza di essere amata".

Prima del periodo in Honduras, i due non erano mai stati divisi per così tanto tempo: "Noi non ci siamo più staccati, lui ha preso la mia anima, l'ha abbracciata e ha curato tutte le ferite. Lui mi ha salvata e oggi sono la donna che volevo essere da bambina. In realtà non sapevo che donna volessi essere, ma oggi ho tutto quello che desideravo da bambina".

Chi è Giovanni Gentile, il marito di Teresanna Pugliese

Giovanni Gentile è il marito di Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne e ora concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. I due i sono sposati nel settembre 2018 e hanno due figli, Francesco (nato nel 2015) e Gioele (nato nel 2024). Giovanni è un imprenditore ed è napoletano come lei, è sempre stato descritto come un personaggio riservato e lontano dai social media e dal mondo della tv. I due, infatti, vivono la loro storia d'amore lontana dalle telecamere e si limitano a condividere qualche scatto che li ritrae insieme, di tanto in tanto, su Instagram.