L’ex corteggiatrice Federica Benincà mamma, è nata la prima figlia con il calciatore Ettore Gliozzi L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi è diventata mamma: con un post su Instagram ha annunciato la nascita della prima figlia con il calciatore Ettore Gliozzi con il quale è fidanzata da 4 anni. “Benvenuta al mondo Arianna”.

A cura di Gaia Martino

Federica Benincà è diventata mamma. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta da Marco Cartasegna oggi è felicemente fidanzata con il calciatore Ettore Gliozzi, padre della sua prima figlia. Nel giorno della Festa della Mamma annunciò di essere in dolce attesa: "Cinque mesi duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo" scrisse come didascalia di una foto insieme alla sua dolce metà mentre le baciava il pancino. Oggi i neo genitori stringono tra le braccia la loro Arianna.

L'annuncio di Federica Benincà

Federica Benincà con un post pubblicato su Instagram ha annunciato la nascita di sua figlia, Arianna. "Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000" è il testo che si legge a corredo di una tenera immagine della neonata. Anche papà Ettore Gliozzi, calciatore che gioca nel Pisa, ha condiviso le immagini pubblicate dalla neo mamma, "Ciò che di più bello potrò mai vedere nella vita, vi amo". Pochi minuti fa l'ex corteggiatrice ha raccontato tra le stories di essere molto stanca, "Ma ne è valsa la pena" ha aggiunto prima di ringraziare i follower per gli auguri ricevuti. "Stasera sono di mia figlia" ha concluso.

L'amore con Ettore Gliozzi dopo Marco Cartasegna

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Federica Benincà e Marco Cartasegna hanno vissuto una breve relazione d'amore: dopo appena un mese dalla scelta decisero di dirsi addio. Circa un anno dopo l'ex corteggiatrice avrebbe iniziato la storia d'amore con Ettore Gliozzi: la loro prima foto social risale infatti a novembre 2018. Lui, calciatore del Pisa classe 1995, ha letteralmente stregato la Benincà e dopo quattro anni di storia hanno deciso di fare il grande passo, quello di diventare genitori. "Giusto per dirti che Ti amo 3000 da 3 anni e continuerò a farlo per tutti gli anni che vorrai" sono le parole che gli ha dedicato lei in uno dei suoi post su Instagram.