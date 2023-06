Pippo Inzaghi: “A giugno 2024 le nozze con Angela Robusti, è la donna della mia vita” Filippo Inzaghi è pronto a convolare a nozze con Angela Robusti, sua compagna e madre dei loro figli Edoardo e Emilia. “Ho capito subito che era la donna della mia vita”, ha raccontato l’allenatore. Poi sul matrimonio: “A giugno 2024 ci sposiamo”.

A cura di Elisabetta Murina

Filippo Inzaghi è pronto a convolare a nozze con Angela Robusti. Intervistato dal Corriere della Sera, l'allenatore ed ex calciatore ha parlato del suo matrimonio, dell'amore per la compagna e dei loro figli, Edoardo e Emilia, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

Pippo Inzaghi e le nozze con Angela Robusti

Angela Robusti ha cambiato la vita di Pippo Inzaghi, facendogli scoprire il vero amore. Per l'allenatore, infatti, è stato subito colpo di fulmine: "Quando l'ho vista ho capto subito che era la donna della mia vita. Da lì è cambiato tutto". Tra loro una differenza di età di 15 anni, che per nessuno dei due ha mai rappresentato problema. La loro storia è cresciuta veloce, tanto che una settimana dopo sono andati a vivere insieme. Poi la nascita dei due figli, il piccolo Edoardo prima e la piccola Emilia dopo, nel febbraio di quest'anno. "I bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un pò troppo. Ma senza Angela tutto questo non sarebbe possibile", ha raccontato Inzaghi a proposito della sua paternità. Le nozze sono l'ultimo tassello e sono già programmate tra un anno: "Adesso manca l'ultimo tassello: a giugno 2024 ci sposiamo". Un matrimonio che sarebbe dovuto arrivare già un anno fa, ma la nascita del loro secondogenito Edoardo ha cambiato i piani.

L'amore tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti sei anni fa a Venezia a una festa, in modo del tutto casuale: "Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle". Poi il primo appuntamento, che però non è arrivato subito, ma ha fatto scoccare la scintilla dell'amore: "È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme". Insieme sono diventati genitori di due bambini, Emilia e Edoardo, nato nel febbraio di quest'anno.