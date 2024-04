Serena Autieri: “Con Michelle Hunziker gite in tacco 12 in montagna. Pippo Baudo suonò alle mie nozze”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Serena Autieri si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dalla ‘benedizione' di Diego Maradona, che le diede un bacio sulla fronte, alla lunga carriera da attrice. L'esordio con Un Posto al Sole, poi i film per il grande schermo, come Natale in Sudafrica e Il Principe Abusivo, e diversi programmi tv. Poi l'amore con Enrico Griselli e l'amicizia con Michelle Hunziker e Pippo Baudo.

La ‘benedizione' di Maradona e la carriera da attrice

Serena Autieri è nata nel quartiere di Soccavo, a Napoli, dietro il campo in cui si allenava il Napoli. Il calcio, in famiglia, è sempre stato uno sport sacro, tanto che l'attrice una volta incontrò anche Diego Maradona:

Un giorno, avrò avuto 10 anni ed ero con papà, tifosissimo, abbiamo incontrato proprio Diego. Ci siamo avvicinati, lui mi ha accarezzato la testa e mi ha dato un bacetto sulla fronte. “La ‘uagliona è stata benedetta da Maradona!”, si vantava mio padre. Per giorni in famiglia non si parlava d’altro.

Nonostante la passione del padre per lo sport, Autieri è sempre stata indirizzata verso il mondo dello spettacolo. Il suo primo ruolo è stato nella fiction Un Posto al Sole. "Ero talmente in ansia che, come a Fantozzi, mi si è azzerata la salivazione, avevo la lingua bloccata", ha raccontato. Poi nella sua lunga carriera da attrice diversi film, da Natale in Sudafrica a Il Principe Abusivo. Proprio su questo set, una piccola gaffe durante le scene, che fece sorridere tutti:

Scena con Christian De Sica. Ballavamo il tip tap. Danzando, dovevamo alzare la gamba e spingere indietro la spalliera del divano fino a farlo ribaltare. Dal soffitto scendeva la pioggia. Io portavo delle scarpette da ballo con tacchi di 7 centimetri. Il costumista decise di tagliarli, ma dentro avevano l’anima di plastica, sul pavimento umido slittava come un pattino. Insomma, ho preso lo slancio e… un volo pazzesco, ho dato una sederata che ricorderò per tutta la vita.

L'esperienza al Festival di Sanremo 2003 con Pippo Baudo

Serena Autieri, Claudia Gerini e Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2003

Nel 2003 Serena Autieri fu co-conduttrice del Festivla di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Claudia Gerini. "Ricordo il provino con Pippo, durò un’ora e mezza, mi fece cantare, recitare, ballare. Mi voleva in scena con poco trucco", ha ricordato l'attrice. Un'esperienza che fece diventare il noto conduttore una presenza importante sua vita, persino nel giorno delle sue nozze con Enrico Griselli: "Da allora lo voglio sempre accanto a me, è stato pure il mio testimone di nozze. Mi ha regalato un vassoio d'argento con serbizio da tè. Al ricevimento si è seduto al pianoforte".

L'amicizia con Michelle Hunziker

Serena Autieri e Michelle Hunziker

Una delle amiche più strette di Serena Autieri è Michelle Hunziker: "Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante". Anche se non si vedono sempre, le due hanno condiviso diverse avventure, come le arrampicate in montagna. "L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura", ha raccontato l'attrice, che ha convinto l'amica a condividere con lei queste esperienze. Di Michelle, Serena apprezza la determinazione: "È super-determinata, in gamba, non parla mai male di nessuno, ci sto bene". Un difetto? "Si mette delle scarpe assurde. Capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.00o metri con stivaletti tacco 12", ha commentato l'attrice.