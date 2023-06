La vita privata di Francesco Nuti e le nozze con Annamaria Malipiero, che non l’ha mai abbandonato La vita privata e sentimentale di Francesco Nuti, morto a 68 anni il 12 giugno, è stata segnata soprattutto dal matrimonio con l’attrice Annamaria Malipiero, dalla quale si separò nel 2000. Ma la donna non lo ha mai abbandonato.

A cura di Stefania Rocco

C’è stata una sola donna importante nella vita sentimentale di Francesco Nuti, regista e attore fiorentino scomparso il 12 giugno a 68 anni. Si tratta di Annamaria Malipiero, attrice che fu la moglie di Nuti dal 1992 al 2000 e che lo rese padre della figlia Ginevra. Malipiero è rimasta una figura costante nella vita di Noti, sia nella parte che ha preceduto l’incidente del 2006 che in quella successiva all’incidente. “L’ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima. Lui è stato molto gentile, è stato corretto. Ginevra? L’ abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso”, raccontò Annamaria durante un’intervista rilasciata anni da, nella trasmissione Vieni da Me.

Il matrimonio finito nel 2000

Nuti aveva 37 anni quando sposò Annamaria Malipiero, all’epoca appena 20enne. “Prima di uscire, ha chiesto a mia madre se poteva corteggiarmi: da lì… Devo dire che è stato un corteggiamento abbastanza lungo, lui ha 17 anni più di me, anche se io sono stata più matura di quelle della mia età e lui è sempre stato un giocherellone”, raccontò ancora l’attrice ripensando alla loro storia d’amore, terminata otto anni dopo le nozze, nel 2000. Ma non fu la decisione dei due di separarsi a provocare la lunga depressione che avrebbe caratterizzato gli ultimi anni di vita di Nuti prima dell’incidente del 2006. “Francesco ha passato un lungo periodo ‘blu’, come lo chiamava lui. Io ci sono sempre stata. Già quando lo avevo conosciuto aveva affrontato dei periodi difficili. La depressione non derivava dalla separazione, è per il periodo nero che i suoi film non sono andati bene: non riusciva ad avere idee, non stava bene. Ma il suo non stare bene risaliva ad anni prima”, aveva precisato l’attrice. Della fine di quel legame, invece, il regista e attore fiorentino non avrebbe mai parlato pubblicamente.

La figlia Ginevra è stata la sua tutrice legale

Francesco Nuti con la figlia Ginevra

Altra donna fondamentale nella vita di Nuti è stata la figlia Ginevra. Nata nel 1999 dal matrimonio con Annamaria Malipiero, è rimasta l’unica figlia del regista. È stata la giovane a prendersene cura, diventando la sua tutrice legale. “È in cura in una clinica dove si prendono cura di lui perché ha bisogno di assistenza continua. Comunico con mio padre con gli occhi, tramite lo sguardo. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento”, dichiarò a Domenica In nel 2021. Ginevra decise di prendersi cura del padre, ormai non più autosufficiente, poco dopo la maggiore età. Una scelta dettata dall’enorme affetto che ha unito per tutta la vita padre e figlia e che, nonostante la giovane età, Ginevra ha onorato fino alla fine.