Funerali di Francesco Nuti, per volere della famiglia si terranno a Firenze in forma privata

A cura di Elisabetta Murina

I funerali di Francesco Nuti, morto il 12 giugno all'età di 68 anni, si terranno giovedì 15 giugno in forma privata nella Basilica di San Miniato al Monte, a Firenze. Lo fa sapere la famiglia con una nota. Il noto regista e attore è scomparso dopo una lunga malattia e a renderlo noto è stata la figlia Ginevra, sua tutrice legale.

Quando si terranno i funerali di Francesco Nuti

Per volere della famiglia, i funerali di Francesco Nuti si terranno in forma strettamente privata, lontano quindi dagli occhi indiscreti dei fotografi. Le esequie saranno celebrate giovedì 15 giugno presso la Basilica di San Miniato al Monte, a Firenze, città cara al noto attore toscano.

La carriera di Francesco Nuti e la malattia

Nato a Prato nel 1955, Francesco Nuti si è fatto spazio nella scena italiana grazie a una comicità delicata, con una grande inflessione dialettale, che si è soffermata a lungo sul rapporto di coppia tra uomo e donna negli anni Ottanta. Tra i suoi più grandi successi, come attore e anche regista, si ricordano "Tutta colpa del Paradiso" (1985), con Ornella Muti, "Stregati" (1986), "Caruso Pascoski (di padre polacco)" (1988) con la fidanzata Clarissa Burt, fino a "Donne con le gonne" (1991).

Dopo una serie di successi, che lo hanno portato a essere uno dei volti più amati dello spettacolo, nei primi anni Duemila cadde in una profonda depressione, probabilmente originata da alcuni insuccessi al botteghino, che lo portarono anche ad avvicinarsi all'alcolismo. Poi i gravi problemi di salute: nel 2006, a causa di un grave incidente domestico, entrò in coma e non si riprese mai del tutto. Negli anni successivi peggiorò ulteriormente, fino a non essere più autosufficiente e costretto su una sedia a rotelle, con una grave forma di disabilità. La figlia Ginevra, nata dall'amore con Annamaria Malipiero, compiuta la maggiore età divenne la sua unica tutrice legale.