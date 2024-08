video suggerito

Fabrizio Biggio e Valentina de Ceglie sposi in bici: per il secondo matrimonio vestono coordinato Fabrizio Biggio e la moglie Valentina de Ceglie hanno rinnovato le promesse dopo dieci anni di matrimonio: una cerimonia intima con figli e pochi amici seguita da una passeggiata in bicicletta in look total white.

A cura di Arianna Colzi

Fabrizio Biggio e Valentina de Ceglie

Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie hanno detto sì, di nuovo. La coppia, sposata dal 2014, ha due figli, Bianca e Aldo, ha rinnovato le promesse dopo dieci anni di matrimonio fatti di alti e bassi come ha sottolineato il conduttore in un'intervista a Oggi pochi mesi fa. I due si sono ripromessi amore eterno a Senigallia in una piccola cerimonia civile alla presenza dei figli e degli amici più intimi. Per l'occasione marito e moglie hanno optato per due outfit coordinati ed estivi, sfoggiati in una passeggiata in bicicletta e un pranzo in riva al mare.

Il matrimonio (bis) di Fabrizio Biggio

Total white per marito e moglie in quella che è una cerimonia intima ma ricca di significato. Biggio e De Ceglie sfoggiano due look total white perfetti per rinnovare le promesse in pieno agosto. I due si sono scambiati di nuovo le fedi alla presenza di un pubblico ufficiale e circondati dall'amore dei figli. La sposa bis ha sfoggiato un semplice abito midi bianco in lino con gonna a balze con una grande cintura dorata in vita: ai piedi un paio di semplici slingback color bianco ottico per completare una mise semplice ma perfetta per una festa estiva. Al look si è aggiunta una piccola borsa bianca crochet, uno dei trend dell'estate, del brand di Valentina De Ceglie Minimolly che realizza capi e accessori lavorati all'uncinetto.

I due sposi in bicicletta

Anche Biggio era in total white con camicia e pantaloni di lino abbinati a un paio di sneakers anche queste bianche. Dopo la cerimonia, i due hanno lasciato il luogo della cerimonia in centro a Senigallia in bicicletta, anche questa personalizzata per la cerimonia: dietro il cestino è stata attaccata la scritta Just Married di rito e alla ruota posteriore erano state legate le classiche lattine che tendenzialmente pendono dalla macchina che porta via gli sposi dopo le nozze. Per finire questa giornata speciale, la famiglia ha festeggiato con un pranzo in riva al mare: una promessa estiva di amore eterno.

Marito e moglie festeggiano in riva al mare