Ciro Immobile e Jessica Melena, festa total white per il decimo anniversario di matrimonio La coppia ha celebrato l’anniversario di matrimonio con una festa, assieme ai figli e agli amici più cari. Dress code total white per tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ciro Immobile, Jessica Melena e i figli Michela, Giorgia e Mattia e Andrea, Instagram @ciroimmobile17

Sono trascorsi 10 anni dal fatidico sì: per celebrare questo anniversario importante Ciro Immobile e Jessica Melena hanno organizzato una festa in grande stile, a cui hanno partecipato la famiglia e gli amici. Per tutti un unico vincolo: vestirsi di bianco! Davanti alle persone care la coppia ha rinnovato le promesse nuziali "per i prossimi infiniti anni", come hanno scritto su Instagram, dove hanno condiviso con fan e follower alcuni scatti della giornata.

Ciro Immobile e Jessica Melena, Instagram @silviasbarra

Tutti in bianco per l'anniversario di matrimonio

Il calciatore e la moglie hanno voluto con loro tutte le persone più care, per celebrare il traguardo del decimo anniversario di matrimonio. I due si sono conosciuti in Abruzzo, quando lui giocava nel Pescara e si sono sposati nel 2014 a Bucchianico, in provincia di Chieti (città d'origine della sposa). Hanno quattro figli: Michela, Giorgia e Mattia e Andrea nati rispettivamente nel 2013, 2015, 2019 e 2022. I bambini, come il resto degli invitati, hanno preso parte alla cerimonia e alla festa vestiti di bianco.

Ciro Immobile, Jessica Melena e i quattro figli, Instagram @silviasbarra

Gli sposi, infatti, hanno previsto un dress code total white, il col0re per eccellenza collegato al matrimonio, simbolo di purezza. Erano presenti anche Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni, che presto accoglieranno in famiglia una bambina. Ciro Immobile e Jessica Malena hanno fatto da padrino e madrina al primogenito della coppia, Thiago.

Jessica Melena in Atelier Emé, Instagram @jessicamelena

Il look della sposa

La sposa ha fatto il bis: si è vestita ancora di bianco, proprio come dieci anni fa. Per l'occasione, però, ha scelto un modello molto diverso da quello precedente. Se nel 2014 la scelta era caduta su un abito strapless molto romantico e principesco con corpetto dalla scollatura a cuore, ampia gonna in tulle e immancabile velo, stavolta ha puntato su una creazione interamente lavorata in pizzo. L'abito è firmato Atelier Emé, modello Sandra, reso sensuale dal corpino strutturato con coppe preformate, stecche e inserto di tulle davanti che scende in un profondo scollo a V. Costa 5000 euro.

Abito da sposa Atelier Emé

Lo ha abbinato a un paio di sandali argentati e, ovviamente, a un bouquet di candidi fiori, delle rose. Per dare un tocco di luce ha puntato su un paio di orecchini pendenti, lasciando libero il décolleté. In bianco anche il calciatore, con mocassini beige e una rosa appuntata al bavero. I quattro figli della coppia erano vestiti di tutto punto, tra fiorellini e ricami: elegantissimi.

Ciro Immobile e Jessica Melena, Instagram @silviasbarra