Il matrimonio in Chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini: sposa con maxi cappello per il secondo sì Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini, che dopo il rito civile di due anni e mezzo fa, si sono risposati in Chiesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, una delle più amate dal pubblico televisivo e dei social, ha deciso di confermare le promesse d'amore scambiate due anni fa con rito civile. Stavolta hanno pronunciato il fatidico sì anche in Chiesa, innamoratissimi come il primo giorno.

Beatrice Valli e Marco Fantini sposi bis

Del tutto a sorpresa, Beatrice Valli ha annunciato sui social di aver sposato per la seconda volta il suo Marco Fantini. L'influencer sui social è seguita da una community molto numerosa: oltre 3 milioni di follower. Con loro ha deciso di condividere la bella notizia, mostrando alcuni scatti della giornata speciale vissuta in famiglia. La coppia è molto amata dal pubblico, che ha seguito ogni passo dell'evoluzione di questa storia d'amore, nata davanti alle telecamere, sul piccolo schermo. Galeotto fu Uomini e Donne dove lui era tronista e lei corteggiatrice.

Una volta usciti insieme dal programma, non si sono più lasciati. Nel 2017 è nata Bianca, nel 2020 è nata Azzurra e nel 2023 hanno accolto in famiglia Matilda Luce. Nel frattempo si sono anche sposati con rito civile, a Capri due anni e mezzo fa. Proprio in occasione del Battesimo della terzogenita, hanno deciso anche di risposarsi. "Ci siamo ripromessi amore eterno davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante" ha scritto l'influencer sui social. Per il grande giorno ha scelto un abito bianco raffinato ed elegante a cui ha aggiunto un tocco chic: un maxi cappello da diva.