Il matrimonio di Matteo Maffucci e Benedetta Balestri: per la sposa spalle nude e guanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto ha sposato Benedetta Balestri (figlia dell’autore tv Marco Balestri) a distanza di due anni dalla fatidica proposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

"Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai" cantavano gli Zero Assoluto. In effetti uno dei due membri del gruppo si è sposato sul serio. Matteo Maffucci, cantante della famosa band italiana, ha portato sull'altare la storica fidanzata Benedetta Balestri. È la figlia dell'autore televisivo Marco Balestri. Laureata in Economia all'Università Bocconi, oggi è un'imprenditrice digitale: ha un'agenzia tutta sua che supporta aziende, influencer e creator.

Dove si sono sposati Matteo Maffucci e Benedetta Balestri

I due sono convolati a nozze e hanno pronunciato il fatidico sì diventando marito e moglie, in presenza delle famiglie e degli amici di sempre. La cerimonia si è svolta a Pavia e poi gli sposi e i loro invitati si sono spostati a Borgo della Rocca per i festeggiamenti. La coppia sta insieme da diversi anni e la proposta di matrimonio era arrivata nel 2021, durante un romantico viaggio a Parigi.

Chi ha firmato l'abito della sposa

Benedetta Balestri per il fatidico giorno del sì ha scelto di indossare un abito bianco tradizionale, un modello a sirena coin scollo a barca e spalle nude, impreziosito da un raffinato drappeggio sul fianco e da un paio di guanti lunghi semitrasparenti. Immancabile il velo e, ovviamente, un bouquet di rose. Unico tocco di luce, un collier d'oro. L'abito è un'elegante creazione firmata Vivienne Westwood, perfetta per una sposa romantica e delicata, fedele alla tradizione. Completo blu scuro con camicia bianca e cravatta celeste, invece, per lo sposo.

