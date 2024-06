video suggerito

Il matrimonio di Alice Sabatini: per l’ex Miss Italia tre abiti da sposa con le spalle nude L’ex Miss Italia Alice Sabatini ha sposato il cestista Gabriele Benetti. La sposa ha sfoggiato tre abiti: uno tradizionale, uno romantico, uno più sbarazzino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alice Sabatini e Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono giurati eterno amore. La cerimonia che ha unito in matrimonio la ex Miss Italia e il compagno si è svolta sabato 22 giugno (nello stesso giorno di Diletta Leotta e Loris Karius) nella chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia. Poi la coppia ha festeggiato con amici e parenti in un resort a Montalto Marina immerso nel verde. La sposa, nel fatidico giorno del sì, ha scelto tre abiti, tre creazioni dallo stile molto diverso da loro.

Il primo abito da sposa di Alice Sabatini

Il matrimonio di Alice Sabatini e Gabriele Benetti

"Ci sposeremo in chiesa per rispetto delle tradizioni e perché crediamo nel significato e nella sacralità del momento" aveva detto Alice Sabatini in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Così è stato. La ex Miss Italia e il compagno, il cestista Gabriele Benetti con cui sta insieme dal 2016, hanno scelto un rito religioso per unirsi in matrimonio. Hanno pronunciato il fatidico sì in Chiesa e poi hanno festeggiato con le persone care in una maxi villa, un party in musica culminato con fuochi d'artificio, balli, bagno in piscina e immancabile taglio della torta.

Alice Sabatini in Elisabetta Polignano

I tre abiti da sposa di Alice Sabatini

È consuetudine oggi, per le spose, optare per due diversi abiti nel giorno del matrimonio: uno elegante e tradizionale per la cerimonia, un altro più sbarazzino e "comodo" per le danze sfrenate della festa. Alice Sabatini, di vestiti, ne ha sfoggiati addirittura tre. In Chiesa ha puntato su qualcosa di semplice: è una creazione di Maison Elisabetta Polignano. Si tratta dell'abito strapless Deneb dalla linea ampia e allure romantica, pensato in origine dal brand in mikado, ma che la sposa ha invece voluto reinventare in un tessuto naturale, un misto di canapa e lino. Ha aggiunto un paio di guanti trasparenti con frange all'altezza dei gomiti e immancabile velo.

Leggi anche Il matrimonio di Sara Affi Fella: i tre abiti da sposa tra pizzo e applicazioni floreali

Il secondo abito di Alice Sabatini

Elegantissimo anche il secondo abito, composto da un corpetto strapless realizzato interamente in fiori tridimensionali con sopragonna in organza e georgette di seta. Non poteva mancare, infine, qualcosa di più sbarazzino per la serata, per muoversi liberamente sulla pista da ballo. La sposa si è potuta scatenare, avvolta in un mini dress composto dallo stesso corpetto di fiori, ma abbinato a una gonnellina semitrasparente a trapezio con ricami dal richiamo naturale, fiori e foglie.

Il terzo abito di Alice Sabatini