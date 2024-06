video suggerito

Riccardo Montolivo e Cristina De Pin, sposa in shorts per il rinnovo delle promesse di matrimonio Riccardo Montolivo e Cristina De Pin hanno rinnovato le promesse nuziali, a 10 anni dal sì. La sposa nel grande giorno ha indossato due abiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Riccardo Montolivo e Cristina De Pin hanno festeggiato in grande stile il decimo anniversario di matrimonio. Sono passati 10 anni dal fatidico sì che li ha uniti come marito e moglie e loro, innamorati più di prima, hanno deciso di celebrare la ricorrenza rinnovando le promesse nuziali. Hanno scelto la location del 2014, la Rocca di Angera (sul lago Maggiore), in presenza di un centinaio di invitati. Non potevano mancare i due figli della coppia, Miriam e Mathias. Subito dopo lo sposo, ex calciatore del Milano, è partito alla volta della Germania per commentare gli Europei di calcio. Dopo l'esperienza a DAZN ora è approdato a Sky.

Riccardo Montolivo e Cristina De Pin sposi bis

Quella di Riccardo Montolivo e Cristina De Pin è stata una grande festa, che hanno condiviso con le persone care. Nel grande giorno, marito e moglie hanno voluto accanto familiari e amici. Tanti i volti noti presenti: Cecilia Capriotti, Gaia Spallanzani, Andrea Poli con la moglie Teodora Maksimovic, Massimo Gobbi. La prima parte della giornata i è svolta al Castello della Rocca Borromea di Angera sul lago Maggiore. Poi sposi e invitati si sono spostati per la cena presso il ristorante Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo). Qui il party si è chiuso all'insegna della musica e delle danze, con tanto di spettacolo pirotecnico. Immancabile il momento del taglio della torta, un dolce a 10 piani (tanti quanti gli anni di matrimonio alle spalle). Nessun regalo, per gli sposi, che hanno chiesto agli invitati di effettuare una donazione libera a Make a Whis Italia, ente che aiuta i bambini affetti da gravi malattie.

I due look della sposa

Nel 2014, la sposa aveva scelto due abiti, nell’Atelier di Roberto Cavalli a Milano: uno dallo stile più sobrio e principesco per la cerimonia e uno invece più sexy per i festeggiamenti. "Ho optato per queste due scelte perché mi piaceva l’idea di sentirmi un po’ come una principessa, per cerimonia e ricevimento, e poi donna sensuale per il party. Io amo Roberto Cavalli sia come stilista che come persona e il fatto che lui abbia disegnato apposta per me il mio abito da sposa è stato come un sogno nel sogno" aveva dichiarato 10 anni fa intervistata per la rubrica Oggi Sposi di TgCom24. Di Roberto Cavalli anche le scarpe, rigorosamente con tacco 12, con gioielli Damiani per impreziosire il tutto.

Anche stavolta, per rinnovare le promesse nuziali a distanza di 10 anni, la sposa ha scelto un doppio look. Per la prima parte della giornata ha puntato su una creazione in pizzo con strascico: corpetto a maniche lunghe e piccola scollatura a V con gonna semitrasparente e sandali candidi. Per la festa serale, invece, ha scelto qualcosa di trendy e sbarazzino:una tutina intera con pantaloncini e sopragonna.