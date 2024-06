video suggerito

Elena Santarelli in abito da sposa: vestito bianco con schiena nuda per i 10 anni di matrimonio

Arianna Colzi

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena Santarelli e il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati il 2 giugno 2014 e, ieri sera, hanno celebrato i loro primi 10 anni di amore con una maxi festa al St.Regis di Roma, uno degli hotel più prestigiosi della capitale. Tanti gli ospiti vip amici della coppia, come Alessia Marcuzzi e Rudy Zerbi. È stata una cerimonia molto sentita e la showgirl ha colto l'occasione per indossare di nuovo un abito bianco, stavolta con uno scollo profondissimo sulla schiena.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi insieme a Rudy Zerbi

Il look di Elena Santarelli per l'anniversario di matrimonio

Raggiante e commossa, Elena Santarelli è stata la regina della serata. Lei e il marito Bernardo Corradi hanno festeggiato dieci anni d'amore nella cornice splendida del St.Regis di Roma. La showgirl ha colto l'occasione per indossare nuovamente un abito bianco. Si tratta di un vestito a sirena in satin con scollo drappeggiato che lasciava la schiena interamente nuda. L'unico accessorio visibile era un reggiseno tempestato di cristalli, visibile anche grazie alla profonda scollatura davanti. A completare il look un paio di décolléte argentate con dettaglio luminoso sulla punta della scarpa.

Elena Santarelli

La serata è stata animata da musica, balli e una magnifica torta con frutta a forma di cuori con candeline, che Corradi e Santarelli hanno spento tra la commozione loro e dei presenti. Santarelli aveva scelto di raccogliere i capelli biondi in una lunga coda di cavallo e un trucco piuttosto neutro, con una matita nera a sfumare il make up sugli occhi. Bernando Corradi invece ha optato per un completo blu con panciotto coordinato doppiopetto e una camicia bianca.

L'abbraccio della coppia

I due sono sembrati più affiatati che mai, come dimostrano anche gli amici che hanno partecipato alla festa, celebrando i dieci anni d'amore della coppia con tantissime foto e video dei due protagonisti.

La coppia spegne dieci candeline