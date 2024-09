La luna di miele total white di Manila Nazzaro e Stefano Oradei a 3 mesi dal matrimonio

video suggerito

A cura di Giusy Dente

È tempo di luna di miele per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due hanno pronunciato il fatidico sì tre mesi fa e ora sono partiti alla volta delle Maldive, per godersi il romantico viaggio di coppia.

La honey moon in bianco degli sposi

Stefano Oradei e Manila Nazzaro hanno ufficializzato la loro relazione nel 2023. Il ballerino di Ballando con le Stelle era reduce dalla relazione decennale con la collega Veera Kinnunen, mentre la ex Miss Italia era stata sentimentalmente legata a Lorenzo Amoruso. Si sono sposati a maggio con rito civile in Campidoglio e poi hanno festeggiato con amici e parenti a Villa Miani (Roma), dove hanno organizzato un party di lusso curato in ogni dettaglio, in presenza di diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Nel corso della giornata ha sposa ha indossato ben tre abiti.

A distanza di qualche mese dal sì, marito e moglie sono partiti alla volta delle Maldive, cornice da sogno perfetta per il loro amore da favola. Entrambi molto attivi sui social, hanno condiviso con fan e follower diverse istantanee dei giorni speciali alle Maldive, trascorsi all'insegna dell'amore. Ne hanno approfittato anche per cimentarsi con un ballo, passione che hanno in comune.

Abito The Garment

"Così salutiamo l’Estate più bella" ha scritto la ex reginetta, che nella clip indossa un abito lungo bianco. È un modello di The Garment in maglia con effetto traforato, semi trasparente: presenta chiusura frontale con bottoni, scollo a V, maniche lunghe. Costa 270 euro. Look candido anche per il ballerino, con camicia sbottonata e pantaloni coordinati. Gli sposini conserveranno per sempre i bei ricordi di questo viaggio romantico. Manila Nazzaro ha scritto:

Ricorderemo i tramonti, i baci, i sorrisi degli abitanti di questa isola, il nostro piccolo albero di cocco, tutte le emozioni che resteranno per sempre nel nostro cuore.