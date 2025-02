video suggerito

Rebecca Staffelli ha parlato del possibile matrimonio con il suo Alessandro: manca qualcosa di importante Rebecca Staffelli è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo di sabato 8 febbraio, insieme alla madre Matilde Zarcone. Sul possibile matrimonio con Alessandro Basile: "Siamo impegnati a sistemare casa, non è ancora il momento ma lui è quello giusto".

Rebecca Staffelli è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo di sabato 8 febbraio, insieme alla madre Matilde Zarcone. La figlia di Valerio Staffelli ha aggiornato il pubblico sulla sua vita sentimentale con Alessandro Basile. La giovane conduttrice ha rivelato che la coppia ha recentemente concluso i lavori di ristrutturazione nella loro nuova casa, acquistata dopo una lunga ricerca.

Le parole di Rebecca Staffelli

"Al momento siamo ancora impegnati a sistemare tutto dopo la ristrutturazione", ha spiegato Rebecca parlando del compagno. Quando le è stato chiesto del matrimonio, ha risposto: "Per ora no, abbiamo dato priorità alla casa, ma Alessandro è sicuramente la persona giusta". Matilde Zarcone è intervenuta dichiarando che lei e Valerio sarebbero pronti a diventare nonni, ma Rebecca ha precisato che preferisce aspettare qualche anno. Anche la conduttrice Silvia Toffanin ha consigliato: "Magari aspettiamo ancora un po' perché è giovane, dai".

La storia della proposta di matrimonio di Alessandro a Rebecca

La storia della proposta di matrimonio tra Rebecca e Alessandro è particolare: lui le aveva già fatto la proposta in modo molto intimo e originale, bendandola con un calzino e fingendo di leggerle una lettera, prima di inginocchiarsi. Lei, commossa, aveva detto sì, ma la pandemia aveva costretto la coppia a rimandare i progetti nuziali. Tre anni dopo quel primo "sì", è stata Rebecca a rinnovare la proposta in riva al mare, inginocchiandosi e chiedendo ad Alessandro se volesse ancora sposarla. Nonostante il doppio impegno e l'evidente desiderio di convolare a nozze, mancano ancora diversi step per evolversi e diventare una famiglia. La coppia ha deciso di non avere fretta e di organizzare il matrimonio con calma, dando precedenza ad altri progetti come la sistemazione della loro nuova casa.