Matilde Zarcone, la moglie di Valerio Staffelli: "Sono stato più con lui che con la mia famiglia d'origine" Matilde Zarcone è la moglie di Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia, ospite della puntata di Verissimo dell'8 febbraio: "Io di fatti sono stato più con lui che con la mia famiglia d'origine. Avevo 18 anni quando l'ho conosciuto e lui 28. Sono quasi 35 anni insieme".

Matilde Zarcone è la moglie di Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia (di recente protagonista di una rincorsa ad Angelica Montini). È stata ospite, insieme a sua figlia Rebecca Staffelli, della puntata di sabato 8 febbraio di Verissimo, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi gli aneddoti di vita insieme all'inviato di Striscia, il ‘tutore' del Tapiro d'Oro. Con lui, Matilde Zarcone ha trascorso più tempo che con la sua famiglia d'origine, ha confessato: "Stiamo insieme da 31 anni, ci siamo conosciuti che io ne avevo 18". Quasi un record.

Le parole di Matilde Zarcone

Dopo aver ripercorso la lunga storia d'amore con Valerio Staffelli, che il 18 aprile festeggerà 31 anni di matrimonio, Matilde Zarcone riflette sull'importanza della loro unione, non senza nostalgia:

Di matrimonio, io e Valerio adesso il 18 aprile fanno 31 anni. Io di fatti sono stato più con lui che con la mia famiglia d'origine. Avevo 18 anni quando l'ho conosciuto e lui 28. Sono quasi 35 anni insieme.

"Mi piacerebbe diventare nonna"

L'idea di ampliare la famiglia, attraverso un nipotino della figlia Rebecca, è un desiderio che affiora con dolcezza nelle sue parole: "Mi piacerebbe diventare nonna, sono pronta. Ma sono pronta io ed è pronto anche Valerio. Mi piacerebbe che sia femminuccia, ma Rebecca è ancora giovane". Interessante lo scambio anche tra madre e figlia, con Rebecca che precisa che c'è ancora tanto tempo davanti. Silvia Toffanin, in studio, non manca di offrire un consiglio affettuoso, con quel tono complice che tanto piace al pubblico di Verissimo: "Magari aspettiamo ancora un po' perché è giovane, dai". Però, la poltrona di Verissimo porta fortuna, in questo senso, alle donne che si raccontano e raccontano dei loro amori e dei loro rapporti. Lo sanno tutti.