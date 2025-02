video suggerito

Tapiro ad Angelica Montini, Staffelli: "Pensavate che Corona non dicesse nulla?", la sorella di lei: "Siete feccia" Valerio Staffelli ha raggiunto Angelica Montini, la ragazza di cui Fedez si è innamorato durante il suo matrimonio, per consegnarle il tapiro. Lei, però, è scappata dalle telecamere, prima chiudendosi in un bagno, poi entrando di corsa nel suo palazzo.

A cura di Ilaria Costabile

Valerio Staffelli ha provato a consegnare l'iconico Tapiro ad Angelica Montini, la donna di cui Fedez si è innamorato mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni. La ragazza cerca di divincolarsi e si rifugia nel bagno di un locale. Con lei c'è anche la sorella che, infatti, non ha esitato a rivolgersi con tono sprezzante nei confronti dell'inviato di Striscia la notizia.

Angelica Montini sfugge alla consegna del Tapiro

Le telecamere del tg satirico di Canale 5, seguono Angelica Montini che a testa bassa e passo svelto cerca di allontanarsi, quanto più possibile, da Valerio Staffelli che la raggiunge dicendo: "Angelica, ma la canzone Fedez non l'aveva data alla Ferragni, ma a lei". La ragazza entra velocemente in un locale e si rifugia nel bagno, dove però arriva anche l'inviato che da dietro la porta cerca di farla parlare: "Bella Stronza, Federico e Masini la dedicheranno a lei, noi pensavamo alla Ferragni e invece" la provoca Staffelli che, poi, continua: "Però scegliere Corona come consulente matrimoniale, sora Angelica, sarà attapirata". Intanto anche la sorella di Montini assiste alla scena e insulta l'inviato: "Ma vaffa**lo veramente" e Staffelli risponde: "È legittimo fare delle domande, si è nascosta perché ha visto me, non perché volesse andare davvero in bagno".

La sorella di Angelica Montini risponde a Valerio Staffelli

Il tempo passa e Angelica Montini non accenna a voler uscire dal bagno, intanto le domande da dietro la porta continuano: "Come l'ha presa Tortino, col fatto che lei fosse l'amante di Fedez", ma dall'altro lato silenzio. Interviene, quindi, la sorella della giovane che indignata dice: "Siete la feccia della società". Staffelli continua imperterrito e chiede nuovamente come sia possibile che sia lei che Fedez si siano fidati di Fabrizio Corona: "Non vi aspettavate che avrebbe raccontato tutto a tutti? A meno che non fosse in combutta". Angelica esce sgattaiolando dal bagno e chiudendosi in un taxi, sempre seguita dalle telecamere. Non contenta la troupe di Striscia arriva sotto casa di Montini che completamnete coperta entra nel portone del palazzo, con Staffelli che continua a dirle: "Noi le abbiamo portato il tapiro, perché la canzone era per lei". Ma stavolta, nessun premio satirico è stato consegnato.