Chi è Veronica Montini, la sorella di Angelica: la scuola dei ricchi, il flirt con Tony Effe, il vaffa a Staffelli Veronica Montini, sorella di Angelica, finisce al centro del gossip dopo il servizio di Striscia la Notizia e i rumors su una relazione con Tony Effe. Formazione esclusiva e mondanità nel suo curriculum.

Si chiama Veronica Montini ed è probabilmente la reale protagonista del tentativo di consegna del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli alla ben più famosa Angelica, nella puntata di ieri di Striscia la Notizia. Tutto il servizio, infatti, è stato ambientato nel bagno di un bar nel quale la Montini si è chiusa per evitare di rispondere alle domande ficcanti del cronista mentre la sorella cercava di allontanarlo tra insulti e spintoni: "Sei una feccia, sei un deficiente, ma vaffanc**o!". Ma chi è la gentile sorella di Angelica Montini? Su di lei, c'è un ricchissimo curriculum mondano disponibile in rete.

Chi è Veronica Montini: la presunta relazione con Tony Effe

Veronica Montini rischia di diventare protagonista suo malgrado del gossip dopo questa intromissione nel servizio di Valerio Staffelli. Di lei, infatti, le cronache del gossip paiono molto aggiornate. Si dice infatti che avrebbe avuto una storia con Tony Effe. Lo ha rivelato Today: lei e Tony Effe avrebbero avuto una relazione molto tempo prima che l'ex componente della Dark Polo Gang cominciasse la sua storia d'amore con Giulia De Lellis. Il Festival di Sanremo, insomma, ne ha per tutta la famiglia Montini. Fedez sta ad Angelica, come Tony Effe sta a Veronica.

La scuola dei ricchi di Milano, il Marangoni e poco altro da segnalare

Poco altro da segnalare su Veronica Montini. Dal suo profilo Linkedin si legge della sua formazione presso l'Istituto Marangoni, lo stesso di sua sorella, e un costosissimo diploma alla American School of Milan, letteralmente la scuola dei ricchi milanesi, quella per statuto "ti apre le porte dell'eccellenza" a una cifra assurda: 6350 euro d'iscrizione e una retta annuale che oscilla tra i 12mila e i 23mila euro. Con prezzi del genere, le porte dell'eccellenza non le devi solo aprire, le devi proprio sfondare a calci.