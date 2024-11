Peparini e Muller criticati di aver lasciato le figlie per La Talpa, le parole di Marina La Rosa in loro difesa

video suggerito

Andreas Muller e Veronica Peparini sono due concorrenti de La Talpa, reality condotto da Diletta Leotta la cui ultima puntata andrà in onda lunedì 25 novembre. Il ballerino e la coreografa sono stati criticati sui social per la scelta di aver partecipato al programma lasciando a casa le due gemelline, Penelope e Ginevra, nate da poco. A prendere le loro difese Marina La Rosa, che condivide l'avventura nel reality con la coppia, con una storia su Instagram.

Le parole di Marina La Rosa in difesa di Peparini e Muller

Chiacchierando con i followers, in un box. di domande su Instagram, Marina La Rosa ha preso le difese dei due concorrenti, rispondendo a chi le ha chiesto: "Avresti mai lasciato due figli neonati come ha fatto la Peparini per tanto tempo?". L'attrice, a sua volta concorrente ne La Talpa, ha spiegato che si tratta di lavoro e che al loro posto avrebbe fatto la stessa cosa, anche perché le due piccoline sono in compagnia dei nonni e non senza nessuno:

Ehi, Ehi… Giù le mani da Veronica! Intanto esiste anche un padre e si chiama Andreas. I due genitori non hanno abbandonato le loro figlie che sono invece rimaste con i nonni (con cui stanno sempre perché, non so se lo sai, ma Veronica e Andrea lavorano tutto il giorno) e quindi sì. Se mi avessero proposto un lavoro e avessi avuto anch'io queste condizioni sì certo, avrei fatto la stessa cosa.

La Rosa ha ribadito che si tratta di lavoro e che la bambine, lo sa per certo, sono in buone mani e stanno bene: "Perché questo è lavoro e perché, non so se li segui, puoi vedere quanto e come ridono Ginevra e Penelope. Si vede che stanno bene e nessuna gemella è stata maltrattata".

Il rapporto tra Andrea Muller e Veronica Peparini

La relazione tra Veronica e Andreas è cominciata nel 2017 ad Amici. Lei era la sua insegnante di ballo, lui uno dei concorrenti del programma. Già ai tempi, divenne palese il feeling che si creò tra di loro ma i due per diversi mesi fecero finta di nulla a causa dei venticinque anni di differenza. "Quanto ti innamori di qualcuno, il tuo corpo e la tua mente vanno verso una sola direzione", ha confessato Peparini, che poi ha parlato delle sfide iniziali che hanno dovuto affrontare per poter stare insieme.