Paura per Veronica Peparini a La Talpa: "Mi viene da piangere, non voglio stare qui", cosa è successo Durante la missione settimanale a La Talpa, in onda lunedì 18 novembre, Veronica Peparini ha vissuto un momento di panico. Sospesa in aria appesa a un filo, con gli occhi coperti, la concorrente ha iniziato a urlare chiedendo di scendere. Cosa è successo.

A cura di Elisabetta Murina

Momenti di panico per Veronica Peparini durante la missione settimanale a La Talpa. Nella puntata di lunedì 18 novembre, i concorrenti erano sospesi nel vuoto e la prova consisteva nel lasciarsi cadere in acqua da altezze diverse. La coreografa però, si è spaventata e ha iniziato a urlare.

Veronica Peparini urla spaventata a La Talpa: cosa è successo

I concorrenti hanno indossato degli occhiali scuri e sono stati appesi a un filo sospeso nel vuoto. A stabilire le altezze (senza saperlo) sono stati loro stessi, stilando una classifica della fiducia. Al punto più alto Orian e Elisa Di Francisca, sospettate di essere la talpa. La prova consisteva nel lasciarsi cadere facendo così guadagnare soldi in più da aggiungere al montepremi.

Una volta raggiunta l'altezza, con gli occhi ancora coperti, Veronica Peparini si è fatta prendere dal panico, dopo aver anche sentito che alcuni compagni si stavano sentendo male. "Mi viene da piangere, voglio andare a casa, non ci voglio stare qua", ha iniziato a urlare la concorrente, chiedendo che qualcuno la facesse scendere. Poco dopo è arrivata Diletta Leotta con una barca, iniziando a parlare alla coreografa, mentre anche gli altri concorrenti erano preoccupati con lei, anche se continuavano a incoraggiarla di non mollare.

La decisione finale di Veronica Peparini e le parole di Andreas Muller

Incoraggiato dalle parole di Andreas Muller, nella barca accanto a Diletta Leotta, Veronica Peparini ha deciso alla fine di lanciarsi nel lago e affrontare la prova. "Ho sentito che lui mi urlava di andare e l'ho fatto", ha spiegato la coreografa. "Veronica non è una persona paurosa, ha affrontato di peggio nella vita, un parto gemellare. In realtà è solo paranoica", ha detto il ballerino dopo che la compagna ha superato la sfida. L'unica a non farla è stata Marina La Rosa, sospettata così di essere la talpa. "Ho paura dei tuffi, rinuncio, possono anche pensare che sono io la talpa", ha commentato.