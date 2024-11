Elenoire Casalegno ha trovato l’amore, Samatha De Grenet: “È l’uomo giusto, la fa sentire davvero se stessa”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Verissimo di sabato 30 novembre si conclude lasciando spazio all'amicizia, in particolare quella di Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet, diventate amiche più di vent'anni fa, quando si trovarono insieme sul palco del programma tv Jammin. Insieme ne hanno passate di tutti i colori, attraversando varie fasi della loro vita professionale e anche privata, essendo sempre l'una la spalla dell'altra, anche oggi, come raccontano nel salotto di Silvia Toffanin.

L'amicizia tra Eleonoire Casalegno e Samantha De Grenet

L'anniversario della loro amicizia cadeva a settembre, secondo Eleonoire Casalegno, ad ottobre secondo De Grenet, fatto sta che il loro legame, mese più mese meno, dura da oltre vent'anni ed è più solido che mai. Da quando si sono ritrovate a condividere il palcoscenico sono diventate subito amiche e negli anni tanti sono i momenti che hanno condiviso, come d'altra parte si divertono anche a raccontare sui social, dove non mancano video in cui compaiono insieme, protagoniste di episodi esilaranti: "Mi ha fatto arrampicare per raccogliere dei fichi dall'albero del suo vicino, ma poi lei è scappata via" dice Eleonoire ridendo e raccontando una delle tante avventure vissute insieme all'amica in questi anni. Talmente unite da far crescere anche i loro figli, quasi insieme, come dimostrano le immagini mostrare da Silvia Toffanin: "Non credo esista una cosa, un successo, una persona che possa paragonare l’amore che una madre prova per un figlio" dice De Grenet guardando il suo Brando, mentre Casalegno aggiunge:

Tutto bellissimo è vero, ma diciamo anche che ci vuole molta fatica per crescere un figlio, credo sia la cosa più difficile al mono. La responsabilità più pesante che un essere umano ha, insegnare, instradare un altro essere umano, abbiamo delle responsabilità anche nei confronti della società.

Eleonoire Casalegno e l'amore

Vicine, quindi, anche nel privato e infatti alla domanda posta da Silvia Toffanin, in merito all'amore, è proprio Samantha De Grenet a rispondere al posto della diretta interessata: "È fidanzata, fidanzatatissima" avviando uno sketch in cui entrambe dicono nomi a caso, per non dire l'unico giusto, ovvero Matteo. Casalegno, quindi, risponde: "Beh, lei ha sposato per due volte lo stesso uomo eh, non è mica da tutte", e l'amica ribatte: "Sono recidiva" per poi cambiare argomento e tornare alla relazione di Elenoire: "Il plus che questa persona ha rispetto agli altri che ho conosciuto, è nel fatto che con lui Elenoire è davvero se stessa, ed è finalmente leggera". La showgirl, quindi, spiega come è arrivato l'amore nella sua vita:

Non cercavo l’amore, ero in un momento di serenità, di consapevolezza, non siamo tutti destinati, bisogna avere anche fortuna e incontrare l’uomo della propria vita e fare un percorso insieme. Ero consapevole e avevo trovato la mia tranquillità, io non ho paura della solitudine, ha bussato alla porta e che fai, non lo fai entrare all’amore? Eh no!