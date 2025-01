Chi è Anonimo italiano a Ora o mai più: il vero nome del cantante e la carriera dopo E così addio

Anonimo Italiano è uno dei concorrenti di Ora o mai più, in onda su Rai 1 dall’11 gennaio. Il suo vero nome è Roberto Scozzi ed è un cantautore romano. Ha debuttato nel 1995 con l’omonimo album, trainato dal singolo E così addio. In quel periodo, si esibiva indossando una maschera argentata per nascondere la sua identità, mentre il timbro della sua voce, simile a quello di Claudio Baglioni, attirava l’attenzione del pubblico.