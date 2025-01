Cosa fa oggi Valerio Scanu: la nuova vita del cantante dopo la partecipazione ad Amici

video suggerito

Valerio Scanu è un cantante italiano, celebre per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2008. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da successi notevoli. Dopo Amici, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 con il brano "Per tutte le volte che…", consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. Negli anni ha partecipato anche ad altri programmi tv, come Tu si que vales. Oggi, però, ha completamente cambiato vita: nel giugno 2024 ha annunciato sui social media l'apertura di un salone da parrucchiere a Roma, segnando un cambiamento significativo nella sua vita professionale. Sarà uno dei concorrenti di Ora o mai più, in onda su Rai1 dall'11 gennaio.

La carriera di Valerio Scanu, dal secondo posto ad Amici fino ad oggi

La carriera di Valerio Scanu ha avuto inizio nel 2008, quando partecipò alla settima edizione di Amici. Nonostante non vinse il programma, piazzandosi al secondo posto, il suo talento e la sua voce lo portarono subito sotto i riflettori. Il giovane cantante sardo intraprese una carriera solista di successo e il suo picco di popolarità arrivò nel 2010, quando vinse il Festival di Sanremo con il brano "Per tutte le volte che…". Da quel momento, Scanu ha pubblicato diversi album, mantenendo un seguito di fan fedele. Nonostante alcuni alti e bassi, ha sempre continuato a mettersi in gioco in vari programmi televisivi, come L'Isola dei Famosi nel 2015 e Tu Si Que Vales.

Valerio Scanu al Festival di Sanremo

Di recente, Scanu è tornato a parlare del talent che gli ha dato successo, Amici, esprimendo la sua opinione sul fatto che molti concorrenti siano già volti noti del mondo social:

Quando io ho fatto il talent, tutti quelli che si presentavano con me ai provini erano degli scappati di casa come me. Eravamo tutti ragazzi che avevano voglia di cantare. Soprattutto ricordo che, quando firmavamo le varie liberatorie, dovevamo essere – passami il termine – "vergini" di discografia. Non dovevamo aver fatto praticamente niente, dovevamo essere nuovi. Adesso invece arrivano nei talent che hanno già fatto Sanremo o che hanno un successo sui social, su TikTok. L’unica cosa che non hanno è un’esperienza musicale o uno studio dello strumento vocale.

Valerio Scanu è sposato con Luigi Calcara

Valerio Scanu è sposato con Luigi Calcare. I due sono convolati a nozze il 7 settembre 2023 con rito civile in Campidoglio, a Roma, alla presenza di amici e familiari. Luigi Calcara, originario di Castelvetrano, in Sicilia, è un ingegnere elettronico e docente universitario all'Università La Sapienza di Roma. I due stanno insieme dal 2020, ma hanno mantenuto la relazione lontano dai riflettori fino al novembre 2022, quando Valerio ha fatto la proposta di matrimonio al suo attuale marito. La scelta della data delle nozze non è casuale: il 7 settembre coincide con il compleanno del padre di Valerio, scomparso proprio nel 2020 a causa del Covid-19.

Valerio Scanu e suo marito Luigi Calcara

La scoperta del tumore al polmone e l’operazione

Nel 2020, Valerio Scanu ha affrontato una delle prove più difficili della sua vita: la diagnosi di un tumore al polmone. Il cantante ha scoperto di avere un adenocarcinoma di circa due centimetri, ma ha deciso di mantenere la notizia riservata, evitando di rivelarla immediatamente al pubblico per proteggere la sua privacy e quella dei suoi familiari. Dopo la diagnosi, Valerio ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che ha comportato l’asportazione di metà del polmone. Fortunatamente, l'operazione è andata a buon fine e non sono stati necessari trattamenti aggiuntivi. Solo dopo essersi completamente ripreso, il cantante ha deciso di condividere con il pubblico la sua esperienza.

Il nuovo lavoro di Valerio Scanu lontano dalla musica

Negli ultimi tempi, Scanu ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale lontano dai riflettori della musica. Recentemente, ha avviato un salone di bellezza a Roma, dove lavora come hair stylist. Questa scelta segna un importante cambiamento di vita per il cantante, che ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della bellezza e della cura dei capelli. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista, che ha reso nota l'apertura del salone sui social, rivelando il suo impegno a offrire un servizio di alta qualità ai clienti.