video suggerito

Valerio Scanu diventa hair stylist: “Dopo anni di esperienze ho aperto il mio salone” Valerio Scanu ha annunciato la sua nuova attività. Il celebre cantante e volto televisivo ha deciso di dedicarsi all’hair styling: ha aperto il suo primo salone a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valerio Scanu molla la musica e si immerge in una nuova esperienza lavorativa. Il celebre volto televisivo, ex allievo di Amici, talent a cui prese parte nel 2009 e nel quale si classificò secondo, che ha partecipato due volte a Sanremo vincendo l'edizione nel 2010 con ‘Per tutte le volte che…', poi a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, ha deciso di dedicarsi all'hair styling e aprire un salone tutto suo. Attraverso la pagina Instagram del negozio che aprirà il prossimo sabato ha presentato la sua nuova attività.

L'annuncio di Valerio Scanu

"Ciao, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell'hair stylist professionista. Dopo anni di esperienze, ho deciso di aprire il mio nuovo salone a Roma": con queste parole Valerio Scanu ha presentato la sua nuova attività, un salone di hair stylist che aprirà a Roma dal prossimo sabato 15 giugno.

Il cantante e volto televisivo circa due anni fa iniziò a fare pratica da avvocato. In un'intervista a Diva e Donna raccontò della sua laurea in Giurisprudenza, conseguita nello stesso anno, e di aver trovato lavoro in uno studio di avvocati: "Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario" spiegò. Con il tempo, però, avrebbe cambiato idea decidendo di dedicarsi all'hair styling.

Il matrimonio con Luigi Calcara e l'annuncio del tumore

Valerio Scanu dopo aver sconfitto il tumore ai polmoni ha sposato Luigi Calcara. Nel novembre 2022 raccontò di aver lottato contro la malattia, presentatasi durante il lockdown, nel 2020. Preferì non condividere nulla del suo privato con i suoi fan: "Non si sa mai come la prende il pubblico. "Magari uno lo racconta, perchè sente la necessità di farlo e la gente lo attacca pensando che voglia fare la vittima. Magari su cento commenti, c’è n'è uno solo che ti attacca, ma quello è sufficiente a devastarti. Quindi ho preferito non dirlo, e ho affrontato da solo l’operazione" spiegò a Oggi è un altro giorno lo scorso marzo. Dopo il brutto male, arrivò il momento di celebrare l'amore. Nel settembre 2023 ha sposato Luigi Calcara, docente di Ingegneria elettronica.